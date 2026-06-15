Il quotidiano tedesco dedica un lungo articolo alla nuova presenza delle imprese italiane nel mercato tedesco e mette al centro il progetto europeo di Media For Europe e l’acquisizione di ProSiebenSat.1.

Non solo moda, turismo e buona cucina. Per la Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, uno dei quotidiani più autorevoli della Germania, l’Italia sta tornando protagonista anche attraverso le sue imprese e i suoi manager. In un ampio articolo pubblicato nell’edizione del 14 giugno, il giornale individua alcuni dei volti più rappresentativi di questa nuova fase di espansione internazionale. Tra tutti, però, è Pier Silvio Berlusconi a ricevere uno dei riconoscimenti più significativi.

Secondo la FAZ, l’acquisizione di ProSiebenSat.1 da parte di Media For Europe rappresenta un passaggio storico per il settore televisivo europeo. Il quotidiano ricorda come Pier Silvio Berlusconi abbia perseguito questo obiettivo per anni, mantenendo una posizione di paziente attesa come principale azionista del gruppo tedesco prima di arrivare al controllo completo della società. Per la testata tedesca, nessun altro imprenditore televisivo aveva finora tentato con la stessa determinazione di costruire un grande gruppo media europeo capace di operare su più mercati nazionali.

L’articolo sottolinea inoltre come Pier Silvio Berlusconi incarni una nuova generazione di manager italiani, concentrati sul business, con una forte visione internazionale e capaci di guardare oltre i confini nazionali. Nel suo approfondimento, la FAZ cita anche altre operazioni che testimoniano il dinamismo di alcune aziende italiane: dalla crescita internazionale di UniCredit guidata da Andrea Orcel fino all’espansione ferroviaria di Italo nel mercato tedesco. Ma il caso MFE viene indicato come uno degli esempi più ambiziosi di questa strategia, perché riguarda un settore, quello dei media, tradizionalmente legato alle specificità nazionali e quindi più difficile da integrare su scala europea. L’analisi del quotidiano non ignora le difficoltà dell’economia italiana, tra crescita limitata, crisi industriali e problemi demografici. Tuttavia riconosce che alcune aziende del Paese stanno dimostrando una notevole capacità di competere all’estero.

E tra i protagonisti di questa nuova stagione individua proprio Pier Silvio Berlusconi, indicato come uno dei manager che stanno contribuendo a rafforzare la presenza italiana in Europa. La conclusione della Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung è un riconoscimento netto: nonostante le difficoltà del sistema economico italiano, alcuni imprenditori e manager stanno guardando lontano e competendo con successo sui mercati internazionali. Sono loro, scrive il quotidiano tedesco, a fare oggi onore all’Italia nel mondo.