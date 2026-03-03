circle x black
Cerca nel sito
 

La Ruota della Fortuna non va in onda stasera: Mediaset cambia palinsesto per la Coppa Italia

La pausa di una sola serata interrompe una striscia ininterrotta di messa in onda di quasi otto mesi

Garry Scotti
Garry Scotti
03 marzo 2026 | 10.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

'La Ruota della Fortuna' si prende una pausa questa sera, martedì 3 marzo 2026. Il popolare game show condotto da Gerry Scotti, solitamente protagonista dell’access prime time di Canale 5 , non andrà in onda.

La modifica al palinsesto Mediaset è dovuta alla diretta televisiva della semifinale di Coppa Italia tra Como e Inter, che prenderà il posto del quiz subito dopo il tradizionale Tg5 delle 20.00.

Quando torna La Ruota della Fortuna

La decisione è solo temporanea: il game show tornerà regolarmente in onda mercoledì 4 marzo 2026 nella sua collocazione consueta su Canale 5. L'altra semifinale di Coppa Italia, infatti, Lazio-Atalanta, sarà trasmessa mercoledì in prima serata su Italia1. Gerry Scotti stesso aveva anticipato il fermo del programma durante la puntata di lunedì 2 marzo, spiegando al pubblico che l’appuntamento con il quiz sarebbe stato spostato per la partita di Coppa Italia.

La pausa di una sola serata interrompe una striscia ininterrotta di messa in onda di quasi otto mesi per lo storico format condotto da Gerry Scotti e Samira Lui, tornato stabilmente nel palinsesto di Mediaset e capace di registrare ascolti solidi e costanti sin dal suo ritorno

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Gerry Scotti La Ruota della Fortuna la ruota della fortuna puntata di oggi la ruota della fortuna 3 marzo Mediaset cambia programmazione Palinsesto Mediaset coppa italia
Vedi anche
"Wow, c'è un missile in cielo", il video surreale dall'aereo
Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto
Iran, presidio sotto consolato Usa Milano: contestata manifestante pro Pal - Video
News to go
Il ministero della Cultura lancia 'Felicità', la campagna per l'app Musei Italiani
Arabia Saudita, Iran colpisce raffineria con droni - Video
Dubai, il drone iraniano entra in casa e non esplode - Video
Iran, hacker 'bucano' tv: in onda Trump e Netanyahu - Video
News to go
Nuove regole per chi viaggia nel Regno Unito
Sanremo, Sal Da Vinci: "Felice per De Martino, Napoli finalmente nel posto che merita" - Video
Brano inedito di Mina chiude la sfilata di Giorgio Armani - Video
News to go
Export agroalimentare da record con 73 miliardi, +5%
Iran, cortei dopo morte di Khamenei: statua abbattuta - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza