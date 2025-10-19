Lady Gaga a Milano: tutti i costumi tra crinoline, pizzo e military jacket

Gli abiti di scena del ‘Mayhem Ball’ che va in scena stasera al Forum di Assago sono un omaggio ad Alexander McQueen, Thierry Mugler e Michael Jackson

Lady Gaga e la moda è un connubio inscindibile. Fin dall’inizio della sua carriera, la popstar americana si è sempre espressa, oltre che con la sua musica, con i suoi look decisamente fuori dagli schemi. Dark e fetish, rock ma anche sexy, bon ton e romantica, Miss Germanotta non ha mai smesso di stupire i suoi ‘Little Monsters’. E lo stesso si può dire per il ‘Mayhem Ball tour’ che fa tappa a Milano stasera e domani al Forum di Assago, con due date sold out da mesi. Un guardaroba che rievoca i codici estetici dei suoi esordi, intrecciandoli al lato più dark di Gaga.

Curati dalla sorella Natali Germanotta per Topo Studio insieme a Hunter Clem, Peri Rosenzweig e Nick Royal di Hardstyle, i costumi, svelati lungo le tappe della tourneé partita il 16 luglio scorso a Las Vegas, non mancano di citazioni all’immaginario di Alexander McQueen, suo stilista feticcio fin dai tempi delle ‘Armadillo Shoes’ immortalate nel video di ‘Bad Romance’ e a quello del re del pop, Michael Jackson. Ma non solo. Sono gotici e operistici e combinano iconografia religiosa, silhouette scultoree e costruzioni metalliche. I modelli 'custom' sono stati creati da Sam Lewis, Athena Lawton, Manuel Albarran, Dilara Findikoglu, ma anche Francesco Risso per Marni e Matières Fécales, con pezzi aggiuntivi di Seth Pratt, Gyouree Kim, Louis Verdad e accessori di Chrome Hearts e Yaz XL.

Le calzature includono invece pezzi unici con strass realizzati da Disco Daddy Studio, pezzi di Stuart Weitzman e stivali di Steve Madden con modifiche fatte a mano dalla designer Lacey Dalimonte. Se in ‘Just Dance’ Gaga canta fasciata in un body scintillante nero e viola che richiama l’era del Monster Ball, in ‘Zombie Boy’ sfoggia un abito nero con enormi rose rosse ispirato all’estetica di Wednesday Addams (un chiaro riferimento al suo cameo nella seconda stagione della serie targata Netflix).

Tra i look più memorabili sul palco c’è sicuramente l’enorme gonna crinolina color cremisi strutturata come una gabbia d'acciaio a più piani, progettata da Jet Sets, un tripudio di velluto firmato Samuel Lewis, Athena Lawton e William Ramseur, che Gaga indossa sulle note di ‘Abracadabra’, mentre con le maniche a sbuffo e il corsetto elisabettiano di ‘Bloody Mary’’ è impossibile non pensare al costume di Lady Macbeth creato nel 1985 da Thierry Mugler, a simboleggiare la tensione tra controllo e caos.

E le citazioni non finiscono qui: dal vestito rosso in pizzo di McQueen sfoggiato ai VMAs nel 2009, alla scacchiera messa in scena per ‘Poker Face’, un omaggio alla collezione di Alexander McQueen del 2005, con le modelle che si muovevano come pedine, Gaga porta in scena un 'best of' della moda che l’ha ispirata di più in questi anni. Anche le stampelle cromate abbinate a un lunghissimo abito-mantello bianco rimandano all’armatura del video di ‘Paparazzi’ del 2009. E poi riferimenti a non finire a Michael Jackson, con una military jacket firmata Louis Verdad che evoca le uniformi del tour 'Dangerous' del 1992 del re del pop, e al suo lato più gotico, con un teatrale mantello nero con cappuccio ispirato a 'Il Fantasma dell'Opera'.

Un altro motivo chiave visto in scena fa riferimento all'abito di pizzo rosso della collezione Joan autunno/inverno 1998 di Alexander McQueen, indossato da Gaga agli Mtv Video Music Awards del 2009, un richiamo sottile al linguaggio visivo dei suoi primi video come 'Bad Romance'. Durante tutto il tour Gaga alterna anche body in pelle nera, abiti-armatura, guanti con lunghi artigli bianchi, e pezzi d'archivio come la giacca originale 'Born This Way' di Thomas Knight. Glamour e gotico non sono mai andati più d'accordo. (di Federica Mochi)