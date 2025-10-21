circle x black
Cerca nel sito
 

'Le Iene presentano: Inside' torna su Italia1: si parte con Garlasco

Nell’inchiesta di Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese testimonianze esclusive, rivelazioni inedite e possibili sviluppi investigativi

'Le Iene presentano: Inside' torna su Italia1: si parte con Garlasco
21 ottobre 2025 | 09.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un caso di omicidio che, dopo quasi vent’anni e cinque processi, continua a far discutere. Il delitto di Garlasco, in cui venne uccisa Chiara Poggi il 13 agosto 2007, torna oggi, martedì 21 ottobre, in prima serata, su Italia 1, nel primo appuntamento stagionale de 'Le Iene presentano: Inside'. Nell’inchiesta di Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese intitolata 'Delitto di Garlasco: una nuova verità è vicina?' testimonianze esclusive, rivelazioni inedite e possibili sviluppi investigativi.

Secondo la verità giudiziaria a uccidere Chiara sarebbe stato - da solo - il suo ex fidanzato Alberto Stasi. Ma oggi quella verità, scritta nelle sentenze, sembra vacillare. E proprio per questo la trasmissione continua a indagare su anomalie, contraddizioni e negligenze che da anni alimentano i dubbi su una delle vicende più discusse della cronaca italiana.

Lo speciale ripercorre le tappe fondamentali del caso e presenta nuovi indizi mai emersi prima, costruiti grazie a un lavoro di inchiesta sul campo: parlando con persone, recuperando documenti e ricomponendo pezzi di una storia che, ancora oggi, lascia troppe domande senza risposta. A commentare i fatti di ieri e di oggi, l’avvocato Giada Bocellari, legale di Stasi. Nello speciale anche la lunga e inedita intervista al giudice Stefano Vitelli, il magistrato che assolse Stasi in primo grado, che offrirà una prospettiva inedita e diretta su uno dei passaggi più delicati dell’intera vicenda giudiziaria.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
omicidio Garlasco caso garlasco delitto garlasco Le Iene presentano Inside le iene presentano inside garlasco le iene inside stasera le iene inside 2025
Vedi anche
Conte: "Interessato a progetto Onorato per alternativa a Meloni, sì a dialogo" - Video
Salis: "Attaccare? No, proporre politica diversa, a Genova ha funzionato" - Video
Nasce Progetto Civico Italia, Onorato: "Possiamo dare un contributo decisivo" - Video
Daniele Silvestri: "Ragazzi in piazza per Flotilla mi fanno ben sperare" - Video
Trump: "Non sono un re, mi faccio il mazzo per gli Usa" - Video
Jennifer Lawrence alla Festa del Cinema di Roma: bagno di folla tra selfie e autografi
Lady Gaga, a Milano il suo ‘Mayhem Ball’ è un'opera Gothic Pop - Video
Meloni interviene al Niaf, l'applauso dei 3mila ospiti al gala - Video
Festa del Cinema di Roma, da 'Adolescence' arriva Stephen Graham e dalla musica Brunori Sas: videonews dalla nostra inviata
Festa del Cinema, Angelina Jolie su Gaza: "Sistema internazionale insufficiente"
Trump promuove Zelensky: "Ha una giacca bellissima" - Video
Can Yaman, la fan 84enne alla Festa di Roma: "E' il mio mito, ho il poster in camera" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza