circle x black
Cerca nel sito
 

Le Iene, stasera 3 marzo: lo speciale 'Oltre Sanremo': i retroscena del Festival

Il viaggio-racconto condotto da Nicolò De Devitiis

Nicolò De Devitiis e Sal Da Vinci - Le Iene - Inside
Nicolò De Devitiis e Sal Da Vinci - Le Iene - Inside
03 marzo 2026 | 12.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Stasera, martedì 3 marzo, su Italia 1 nuovo appuntamento con 'Le Iene presentano: Inside', lo spin-off ideato da Davide Parenti con lo speciale, dal titolo 'Oltre Sanremo': un viaggio-racconto condotto da Nicolò De Devitiis e scritto da Alessandra Frigo.

'Oltre Sanremo' entra nell’industria musicale italiana, tra numeri, classifiche, streaming e strategie. Un racconto che parte dal Festival e si allarga ai protagonisti della scena musicale contemporanea. La Iena ha inoltre seguito per un’intera settimana il vincitore di Sanremo, Sal Da Vinci, e molti dei suoi protagonisti, tra i quali Sayf, Ditonellapiaga, Laura Pausini, Carlo Conti, Fulminacci, Mara Sattei, J-Ax, Luchè, Serena Brancale, Levante, entrando nel backstage della kermesse sanremese e raccontandone i retroscena.

Nel corso dello speciale, l’inviato incontra e raccoglie le confessioni di artisti che hanno segnato – e stanno segnando – la musica italiana: da Gigi D’Alessio a Tony Effe, da Geolier a Emma, da Noemi a Rose Villain, da Gaia ai Negramaro, a Fabri Fibra, Marracash e Guè. Spazio anche ai trapper come Shiva, Baby Gang e Simba La Rue.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
le iene canale 5 sanremo
Vedi anche
News to go
Vigilanza rafforzata in Italia, 28mila gli obiettivi sensibili
"Wow, c'è un missile in cielo", il video surreale dall'aereo
Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto
Iran, presidio sotto consolato Usa Milano: contestata manifestante pro Pal - Video
News to go
Il ministero della Cultura lancia 'Felicità', la campagna per l'app Musei Italiani
Arabia Saudita, Iran colpisce raffineria con droni - Video
Dubai, il drone iraniano entra in casa e non esplode - Video
Iran, hacker 'bucano' tv: in onda Trump e Netanyahu - Video
News to go
Nuove regole per chi viaggia nel Regno Unito
Sanremo, Sal Da Vinci: "Felice per De Martino, Napoli finalmente nel posto che merita" - Video
Brano inedito di Mina chiude la sfilata di Giorgio Armani - Video
News to go
Export agroalimentare da record con 73 miliardi, +5%


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza