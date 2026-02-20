circle x black
L'Eredità - Sfida tra Giganti, due puntate speciali: gli ospiti di stasera venerdì 20 febbraio

Due appuntamenti speciali con Marco Liorni

Marco Liorni - Fotogramma/ipa
20 febbraio 2026 | 15.03
Redazione Adnkronos
Stasera venerdì 20 febbraio e domani sabato 21 febbraio approda in prima serata su Rai 1 'L’Eredità - Sfida tra Giganti' con due appuntamenti speciali, pensati per celebrare uno dei quiz show più amati e longevi della televisione italiana. Alla conduzione Marco Liorni, che guiderà il pubblico in due serate evento per festeggiare il ventennale della leggendaria 'ghigliottina' del format.

Le anticipazioni

Per l’occasione, il programma propone una sfida senza precedenti: sei tra i campioni più volte arrivati alla ghigliottina tornano in studio per mettersi nuovamente alla prova, dando vita a uno spettacolo che unisce competizione, intrattenimento e memoria televisiva.

I protagonisti della 'Sfida tra Giganti' sono: Guido Gagliardi, concorrente che nel corso della sua straordinaria avventura a 'L’Eredità' ha accumulato una vincita complessiva di circa 316.250 euro, imponendosi come punto di riferimento assoluto nella storia del programma; Martina Crocchia, campionessa amatissima dal pubblico per determinazione, lucidità, preparazione e carisma, che ha totalizzato una vincita di 158.125 euro; Giacomo Candoni, giovane campione vicentino dell’edizione 2023, che ha conquistato tutti con la sua spontaneità, affabilità e intelligenza, arrivando ad accumulare un montepremi di 188.750 euro; Daniele Alesini, medico oncologo e protagonista dell’edizione 2024, che ha dimostrato grande sangue freddo e capacità strategica, totalizzando un impressionante montepremi di 285.000 euro; Christian Giordano, rimasto in gara per ventisette puntate, conquistando un montepremi complessivo di 310.625 euro; Gabriele Paolini, tra i volti più amati della stagione 2025, che con trentatré puntate da campione ha accumulato circa 300.000 euro, stabilendo un vero e proprio record per l’edizione e diventando uno dei concorrenti più popolari degli ultimi anni. Chi di loro arriverà a giocarsi la Superghigliottina?

Ospiti d’eccezione il 20 febbraio sono: Francesco Totti, Carlo Verdone, Letizia Arnò, Paolo Vallesi. Domani invece: Andrea Delogu, Sergio Friscia, Max Tortora, Edoardo Leo.

