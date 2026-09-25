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Museo dedicato a Lino Banfi, è polemica a Canosa tra negozianti: "Il mercato non si tocca"

In studio a La volta buona la figlia di Lino Banfi, Rosanna, che ha spiegato anche quale è stata la replica del padre

Rosanna Banfi, Caterina Balivo - La volta buona
Rosanna Banfi, Caterina Balivo - La volta buona
25 settembre 2026 | 16.14
Marica Di Giovanni
LETTURA: 2 minuti

È in corso a Canosa di Puglia una protesta da parte dei negozianti contro il progetto di un museo dedicato a Lino Banfi. La struttura dovrebbe sorgere in piazza proprio dove c'è al momento il mercato, che verrebbe quindi spostato per lasciare spazio al nuovo progetto dedicato all'attore, nonno d'Italia.

A 'La volta buona' oggi sono intervenuti in collegamento Francesco Malcangio, presidente dell'associazione che riunisce i negozianti, e il sindaco di Canosa di Puglia, Vito Malcangio. Il Comune avrebbe già dato il via libera al progetto e ci sarebbero anche i fondi per la realizzazione del museo. "La soluzione è fattibile solo se si sposta il museo, non può essere realizzato in piazza. Noi qui dobbiamo sviluppare e rivitalizzare il mercato", ha spiegato il presidente dell'associazione dei commercianti, contrario all'idea. Il sindaco ha invece ipotizzato un possibile compromesso: l'idea sarebbe quella di realizzare nella piazza un cinema e un museo, mantenendo al tempo stesso gli esercizi commerciali nella zona.

Una proposta che però che non convince i negozianti: "La piazza si trova in centro città dove in questo momento ci sono delle problematiche sociali, dobbiamo dare uno sviluppo socio economico a questa zona", ha sottolineato Malcangio, ribadendo così la necessità di mantenere il mercato.

In studio con Caterina Balivo, ospite oggi Rosanna Banfi, la figlia di Lino, che ha raccontato di averne discusso con il padre: "Papà è felicissimo di questo riconoscimento, anche se Canosa non è il suo paese natale. Però nello stesso tempo non si vuole trovare in questa diatriba, se non è il momento e non è il luogo, va bene così. Poi, oltretutto, papà è ancora molto giovane ha solo 90 anni", ha scherzato l'attrice.

In chiusura, il presidente dei commercianti ha rivolto un appello proprio a Lino Banfi: "Umilmente chiediamo di aiutarci. Lino non può fare nulla, ma con umilità ci può aiutare e chiedere all'amministrazione attuale che al momento ci sono altri progetti nella piazza che dà da vivere a tantissime famiglie".

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