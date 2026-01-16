circle x black
Iran, Madonna sostiene le proteste: "Tenete duro, rivoluzione necessaria"

Su Instagram la popstar pubblica un post di sostegno alle donne iraniane

Madonna - Ipa/Fotogramma
16 gennaio 2026 | 11.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Tenete duro! Mentre rifletto sul mio tempo in Marocco durante le vacanze, penso a tutte le persone in Iran che stanno combattendo una rivoluzione tanto necessaria e sono disposte a morire per ciò in cui credono". Così la popstar Madonna dal suo profilo Instagram esprime il suo sostegno alle proteste contro il regime di Teheran.

Poi aggiunge una riflessione sulla libertà: "Diamo così tanto per scontato, me compresa. La libertà di viaggiare per il mondo. Di indossare ciò che voglio. Di cavalcare un cavallo attraverso il deserto. Di parlare liberamente e di non essere messe a tacere da punizioni, torture e forse dalla morte. Di cantare. Di ballare. Di scegliere il mio percorso spirituale, non quello di qualcun altro".

"Le donne iraniane - sottolinea Madonna - non hanno questa libertà. Io sono con loro. Il popolo iraniano non ha conosciuto la libertà per secoli. Non posso affermare di conoscere veramente le sofferenze che sono state sopportate, ma i miei pensieri e le mie preghiere sono con il popolo iraniano. Il momento è adesso. Tenete duro! Sono con l'Iran. Che le loro voci siano ascoltate. Iran libero!", conclude la star.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Madonna rivoluzione libertà proteste madonna iran
