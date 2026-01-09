circle x black
Marco D’Amore: "Non assolviamo Gomorra, indaghiamo dove nasce il male" - Video

L’atteso prequel in sei episodi da oggi su Sky e Now

09 gennaio 2026 | 09.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Marco D’Amore torna nel mondo di ‘Gomorra’. Dopo aver interpretato Ciro e aver diretto il film ‘L’Immortale’, riavvolge il nastro con ‘Gomorra - Le origini’: l’atteso prequel in sei episodi, prodotto da Sky Studios e da Cattleya - parte di ITV Studios, dell’epica saga crime Sky Original tratta dall’omonimo bestseller di Roberto Saviano. Da oggi, 9 gennaio, su Sky e in streaming su Now con i primi due episodi, la serie ritorna alle origini per raccontare la storia di come tutto è iniziato: di come un giovanissimo Pietro Savastano entra nel mondo della criminalità.

Sullo sfondo di una Napoli in piena trasformazione, povera, segnata dal contrabbando di sigarette e all’alba dell’arrivo dell’eroina. Luca Lubrano interpreta il giovane Pietro, qui ambizioso e inquieto ragazzo di strada di Secondigliano che insieme al suo inseparabile gruppo di amici sogna una vita migliore, per loro e per le loro famiglie. I primi quattro episodi della serie - creata da Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli e Saviano, sono diretti da Marco D’Amore, anche supervisore artistico e co-sceneggiatore del progetto, mentre gli ultimi due da Francesco Ghiaccio.

