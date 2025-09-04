circle x black
Mario Adinolfi sogna di fare l'opinionista a Uomini e Donne. Tina Cipollari: "Siamo al completo"

Dopo l'isola dei famosi, il giornalista sogna un ruolo da opinionista nel dating show di Maria De Filippi

Mario Adinolfi e Tina Cipollari - Fotogramma/IPA
Mario Adinolfi e Tina Cipollari - Fotogramma/IPA
04 settembre 2025 | 12.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Un botta e risposta amaro quello che ha visto protagonisti Mario Adinolfi e Tina Cipollari. Il giornalista, ex concorrente dell'isola dei Famosi, in un'intervista video rilasciata al format 'Casa Lollo' ha rivelato che gli piacerebbe ricoprire il ruolo di opinionista a Uomini e Donne.

"Il mio sogno professionale è fare Tinì Cansino, vorrei fare la seconda voce del programma", ha detto Adinolfi. Immediata la replica di Tina Cipollari, storico volto del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi: "No grazie siamo al completo".

Commento che non è passato inosservato e che è arrivato allo stesso Mario Adinolfi, che a sua volta ha così risposto: "Non è intelligente far vedere così esplicitamente che si teme il cambiamento, prima o poi le rendite di posizione cadono per tutti".

