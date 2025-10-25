circle x black
Cerca nel sito
 

Martina Stella, la separazione dall'ex marito: "Era un matrimonio affollato"

L'attrice è stata ospite oggi nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo

Martina Stella, la separazione dall'ex marito:
25 ottobre 2025 | 19.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"È stato il momento più difficile per me, ci sono stata male". Così Martina Stella ospite oggi, sabato 25 ottobre, a Verissimo ha parlato della fine del suo matrimonio con Andrea Manfredonia.

"Ho sempre avuto il sogno della famiglia unita - ha detto con gli occhi lucidi - ho sempre creduto nel matrimonio, è sempre stato il mio grande sogno, ma purtroppo non è andata. A livello personale ne ho sofferto molto". L'attrice era legata ad Andrea Manfredonia dal 2015, e nel 2021 sono diventati genitori del piccolo Leonardo.

Martina non ha parlato apertamente di un tradimento, ma ha lasciato intendere che lo fosse definendolo "un matrimonio un po' affollato": "Non lo immaginavo, ci credevo tantissimo. Non sono mai entrata nei dettagli per proteggere i bambini". Martina Stella ha scelto se stessa: "A volte bisogna anche trovare il coraggio di rincorrere la propria dignità e la propria felicità".

Oggi Martina dedica la sua vita al lavoro e ai suoi due figli. L'attrice è mamma anche di Ginevra, avuta nel 2012 dalla relazione con Gabriele Gregorini: "Ho voluto dedicarmi solo al lavoro e ai miei figli, sentivo che era fondamentale non mettere in mezzo altre figure".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
martina stella verissimo canale 5 silvia toffanin
Vedi anche
Milano, Pro-Pal contro pro-Flotilla: "Eravamo un milione e ora 150: complimenti a chi è rimasto" - Video
Applausi a corteo pro-Pal per Hannoun, aveva giustificato le uccisioni di Hamas - Video
Calderone: "In Manovra 2 miliardi per il lavoro, risorse importanti" - Video
Festa del Cinema di Roma: si chiude con Verdone, Archibugi e Lucio Corsi - Videonews dalla nostra inviata
Romigi (Neuromed): "Ora legale impatta su sonno e attenzione, e fa risparmiare pochissimo. Più utile ora solare"
Festa del Cinema di Roma, oggi è il giorno di Luc Besson con 'Dracula' - Videonews della nostra inviata
Festa del Cinema, Tinto Brass sul red carpet accolto da applausi - Video
Massimo Boldi: "Con chi farei il film di Natale? Angelo Duro, mi piace molto"
Unicredit-Bpm, Tajani su Golden Power: "Io li avevo avvertiti" - Video
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di 'Io sono Rosa Ricci': la videonews
Russia, Putin annuncia esercitazioni nucleari - Video
L'ultima cena di Pasolini, a 50 anni dalla morte il racconto del ristoratore - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza