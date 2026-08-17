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Massimo Boldi, la figlia: "Sta bene, è caduto mentre passeggiava con la famiglia"

L'attore è inciampato a Forte dei Marmi battendo la testa

Massimo Boldi - Ipa/Fotogramma
Massimo Boldi - Ipa/Fotogramma
17 agosto 2026 | 18.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Come sta Massimo Boldi? A dare notizie sulle condizioni di salute dell'attore, e a ricostruire la dinamica dell'incidente, ci ha pensato la figlia Micaela, dopo che il padre era caduto a Forte dei Marmi mentre passeggiava, cadendo e battendo la testa a terra.

"Non era con amici ma stava con mia sorella Manuela", ha raccontato la figlia di Boldi a Chi, "papà si stava godendo le vacanze in famiglia con noi tutti a Forte dei Marmi". La donna ha così chiarito la dinamica dell'incidente occorso all'81enne, attualmente ancora ricoverato all'ospedale di Livorno: "Papà sta bene", ha concluso, rassicurando così i fan.

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