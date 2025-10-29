Megadeth, una data al Ferrara Summer Festival 2026 con Anthrax e altri

Per gli amanti del metal c'è una data da cerchiare in rosso sul calendario: domenica 14 giugno 2026, al Ferrara Summer Festival in Piazza Ariostea, i Megadeth di Dave Mustaine saranno headliner di un evento che vedrà in cartellone anche Anthrax, Black Label Society, Cavalera (playing Chaos A.D.), Gaerea e Game Over. I biglietti saranno in vendita secondo le seguenti modalità: tramite Metalitalia.com dalle 11 del 30 ottobre, non sarà necessaria la registrazione al sito; vendita generale su MC2Live.it, Vivaticket.com e relativi punti vendita dalle 11 del 31 ottobre. Saranno disponibili un numero limitato di vip package che includono accesso prioritario, biglietto gold circle, accesso alla terrazza vip, bar dedicato, e molto altro.

I Megadeth sono un’autentica istituzione della musica metal. Dalla loro fondazione nel 1983 a oggi hanno venduto più 50 milioni di dischi e suonato migliaia di concerti in tutto il mondo. Dave Mustaine ha recentemente annunciato che il prossimo anno comincerà quello che sarà l’ultimo tour della carriera della sua band, e che il 23 gennaio 2026 uscirà anche il loro ultimo studio album. Gli Anthrax fanno parte dei Big Four del thrash metal americano e sono considerati dei precursori nel genere, avendo fuso il loro sound sperimentando innovativi crossover con l’hip hop, l’alternative e il groove metal.

I Black Label Society sono guidati dall’iconico chitarrista Zakk Wylde, membro storico della band solista di Ozzy Osbourne e ultimamente impegnato con i Pantera nel loro reunion tour. Max e Iggor Cavalera suoneranno insieme alla loro band il capolavoro 'Chaos A.D.', disco pubblicato dai Sepultura (gruppo fondato negli anni Ottanta dagli stessi fratelli Cavalera) nel 1993. I Gaerea sono un gruppo musicale extreme metal portoghese attivo dal 2016 e in forte crescita di popolarità, mentre i Game Over sono una formazione thrash metal italiana originaria proprio di Ferrara.