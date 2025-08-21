circle x black
Millie Bobby Brown è mamma, ha adottato una bambina con Jake Bongiovi

L'attrice star di Stranger Things ha pubblicato su Instagram la notizia chiedendo rispetto e privacy

Millie Bobby Brown - Fotogramma/IPA
Millie Bobby Brown - Fotogramma/IPA
21 agosto 2025 | 19.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Millie Bobby Brown è diventata mamma. L'attrice star di Stranger Things, serie fenomeno targata Netflix, ha annunciato la notizia con un post pubblicato sul suo profilo Instagram insieme al marito Jake Bongiovi.

Nel post pubblicato oggi, giovedì 21 agosto, la coppia ha scritto: "Quest'estate abbiamo accolto la nostra dolce bambina tramite adozione. Siamo emozionatissimi di iniziare questo meraviglioso capitolo della genitorialità in pace e privacy". "Ora siamo in tre, con affetto Millie e Jake", si legge in conclusione del post.

Millie Bobby Brown, 21 anni, e Jake Bongiovi, 23 anni, si sono sposati a maggio del 2024 in Italia. Alla cerimonia, intima e segreta, hanno partecipato soltanto gli amici più stretti, i parenti e i genitori della coppia. Recentemente l'attrice in un’intervista aveva dichiarato il sogno di diventare mamma. "Mia madre ha avuto il suo primo figlio a 21 anni, e mio padre a 19. È una cosa che mi piace da prima di incontrare Jake, fin da quando ero piccola volevo essere una mamma proprio come mia madre lo era per me", ha detto Brown.

