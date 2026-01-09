circle x black
Cerca nel sito
 

Mondo, fuori oggi il nuovo singolo 'Mans?'

Il brano del due volte campione olimpico e detentore del record mondiale di salto con l’asta, al secolo Armand Duplantis, in collaborazione con Rasmus Wahlgren

Mondo, fuori oggi il nuovo singolo 'Mans?'
09 gennaio 2026 | 16.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È uscito oggi 'Mans?', il nuovo singolo del due volte campione olimpico e detentore del record mondiale di salto con l’asta Mondo (Armand Duplantis) in collaborazione con Rasmus Wahlgren, in arte Rex Warren. Dopo il debutto nel mondo della musica nel 2025 con la pubblicazione di due brani, il campione olimpico torna sulla scena pop/R&B con il nuovo singolo 'Mans?'.

“Il brano - spiega Mondo - racconta un amore giovane e istintivo, che non aspetta il momento giusto per manifestarsi. Svegliarsi senza programmi, uscire di casa e scegliere, sul momento, di lasciarsi andare e correre un rischio. 'Mans?' è stato scritto nel mio appartamento in Louisiana, con il mio amico Rasmus/Rex. Abbiamo deciso di abbracciare il più possibile quella dimensione autentica e spontanea dell’ambiente in cui è stato creato, per cercare di inserirlo poi al meglio all’interno di questo brano”.

Le sensazioni vissute, fatte di spontaneità, imperfezioni ed emozioni reali, sono state trasformate in musica diventando così una parte integrante della canzone. L'artista ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo grazie alla sua carriera nel salto con l’asta, e ora Armand 'Mondo' Duplantis, dopo aver trascorso diversi anni in studio, è pronto a confermarsi come uno dei nomi più promettenti della scena pop/R&B. Il debutto con il singolo 'Bop' (pubblicato a febbraio 2025), gli è valso la posizione 14 delle classifiche svedesi, ricevendo un importante supporto da Spotify. Nel corso del 2025 ha poi pubblicato il secondo singolo '4L', che ha superato un milione di stream.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Mans? salto con l'asta pop/R&B
Vedi anche
Sabrina Impacciatore: "I set americani? Se non funzioni ti mandano a casa" - Video
News to go
Polizze catastrofali, i danni del ciclone Harry riaccendono il dibattito
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza