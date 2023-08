Tensione tra Morgan e il pubblico che ieri sera ha assistito allo spettacolo 'Battiato – Segnali di vita e arte' a Selinunte nella serata di ieri, sabato 26 agosto. I video pubblicati sui social da alcuni spettatori mostrano un 'monologo' dell'artista, che si rivolge stizzito alla platea. "Siete venuti a rompere i coglioni a me, che vi ho dato una cosa? Fate ridere, siete stupidi... La società è una merda fatta da voi, ho dei sentimenti! Non sono un personaggio.... Andate a vedere Marrakech, andate a vedere Fedez. Vai a fare in c... Frocio di m....", dice Morgan. Non è chiaro il motivo dell'ira dell'artista. "E' bella questa scena vero? Sono abituato a cose molto più gravi", aggiunge. Dalla platea si alza il grido 'Smettila!'. "Siete bifolchi, avete pagato e non sapete chi sono. State zitti, rispettate quello che state vedendo. E' arte, non la vedrete da un'altra parte...", prosegue Morgan.