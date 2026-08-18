circle x black
Cerca nel sito
 

Morti in un incidente stradale il produttore cinematografico Nicolas Altmayer e la compagna Mathilde Favier: indagini in corso

Il loro veicolo "si è scontrato con un mezzo pesante che procedeva in senso opposto" durante un sorpasso nel dipartimento delle Deux-Sèvres

Nicolas Altmayer e Mathilde Favier - (AFP)
Nicolas Altmayer e Mathilde Favier - (AFP)
18 agosto 2026 | 14.41
Paolo Martini
LETTURA: 1 minuti

Nicolas Altmayer, produttore cinematografico francese dei film "Agente speciale 117 al servizio della Repubblica - Missione Cairo" e "Giovane e bella", e Mathilde Favier, direttrice delle pubbliche relazioni di Dior, sono morti in un incidente stradale nel dipartimento delle Deux-Sèvres. Lo ha reso noto oggi la procura di Niort. La coppia è deceduta lunedì 17 agiosto intorno alle ore 16 su una strada dipartimentale ad Airvault, nel nord del dipartimento.

Il loro veicolo "si è scontrato con un mezzo pesante che procedeva in senso opposto, mentre stavano sorpassando un altro veicolo", ha precisato il viceprocuratore di Niort, Nicolas Leclainche, che ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo commesso da un conducente, al fine di determinare le circostanze esatte dell’accaduto.

Mathilde Favier, 57 anni, era direttrice delle pubbliche relazioni del marchio Dior, mentre Nicolas Altmayer, produttore cinematografico di 61 anni, era alla guida della società Mandarin & Compagnie insieme al fratello Eric. Era noto per aver prodotto i film "Nella casa", "La scuola è nostra", "Medellin" , e, più recentemente, "Alpha", di Julia Ducournau, e "Monsieur Aznavour", con l’attore Tahar Rahim.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
incidente stradale Dior Nicolas Altmayer Mathilde Favier
Vedi anche
Paura sulla Firenze-Pisa-Livorno, auto accede contromano ma un camionista evita il peggio - Video
Pick-up su duna a Porto Cesareo, multa salata e denuncia del vicesindaco: "Atto di arroganza e presunzione"
New to go
Bonus fiscali in scadenza, i dossier al centro della prossima Legge di bilancio
Tempesta di fulmini su Roma, le immagini del cielo illuminato a giorno - Video
News to go
Meta e accuse di danni ai minori, si apre lo storico processo negli Usa
News to go
Debito pubblico, a giugno nuovo record a 3.207,2 miliardi
Eruzione Etna, nuova bocca nella Valle del Bove: il video della nuvola di cenere vulcanica - Video
Sardegna, nuovo sbarco di migranti tra i bagnanti dopo l'incidente a Su Giudeu - Video
Mercati: seduta incolore, petrolio e oro in rialzo - Video
Attentato Ranucci, l'avvocato di Lavitola: "Affranto per aver provocato guai a persone a cui tiene" - Video
Trump con George Washington nel nuovo video generato con l'Ia: "Grazie per le tue idee"
Ballando con le stelle, Jimmy Ghione sarà nel cast: "Farò ballare il mondo" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza