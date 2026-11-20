L’ex lanciatore dei Chicago White Sox e dei New York Mets aveva interpretato un agente dei servizi segreti nel film del 2013 con Gerard Butler. Aveva recitato anche in diverse serie televisive

Lance Broadway, ex giocatore professionista di baseball diventato attore, è morto all'età di 43 anni. Il suo nome era legato soprattutto al film d’azione 'Attacco al potere' (2013), nel quale aveva interpretato un agente dei servizi segreti al servizio del presidente degli Stati Uniti, impersonato da Aaron Eckhart. Broadway è morto martedì 17 novembre. La notizia è stata riportata da un giornalista del sito HornedFrogBlitz.com, dedicato allo sport della Texas Christian University, dove l’ex atleta aveva giocato nel 2005. Non sono state rese note le cause del decesso. Secondo quanto riferito dal sito Tmz, il medico legale della contea di Dallas ha dichiarato che Broadway è stato trovato morto nel vano scale di un complesso residenziale a Dallas.

Nato il 20 agosto 1983 a Bryan, in Texas, con il nome di Lance Daniel Broadway, era cresciuto sportivamente tra la Grand Prairie High School e la Waxahachie High School, prima di frequentare per due anni la Dallas Baptist University. Successivamente si era trasferito alla Texas Christian University, dove nella sua unica stagione con gli Horned Frogs aveva ottenuto risultati di rilievo: una media punti guadagnati di 1,61 e 151 strikeout in 117 inning. Prestazioni che gli erano valse il riconoscimento di miglior lanciatore della Conference Usa. Nel 2005 era stato scelto dai Chicago White Sox al quindicesimo posto assoluto del draft della Major League Baseball. Aveva esordito nella massima lega nel settembre 2007, vestendo la maglia della squadra di Chicago, per la quale aveva giocato anche nelle due stagioni successive. Nel 2009 era passato brevemente ai New York Mets. Aveva poi concluso la carriera agonistica nell'organizzazione dei Toronto Blue Jays.

Lasciato il baseball, Broadway aveva intrapreso la strada della recitazione. La svolta era arrivata nel novembre 2010, quando aveva frequentato un corso di recitazione, scoprendo una passione destinata a trasformarsi in una nuova professione. Il debutto cinematografico era arrivato nel 2013 con 'Attacco al potere0, diretto da Antoine Fuqua e interpretato da Gerard Butler. Nel film vestiva i panni di un agente dei servizi segreti impegnato nella protezione del presidente Benjamin Asher. Dopo il debutto cinematografico aveva preso parte a diverse produzioni televisive, tra cui 'Kevin from Work', 'Lucifer', 'Agents of S.H.I.E.L.D.', 'Real Husbands of Hollywood' e 'Colony'. Negli ultimi anni aveva inoltre lavorato come allenatore per Canes Baseball, un'organizzazione impegnata nella formazione di giovani giocatori delle scuole superiori e nella preparazione al passaggio al baseball universitario.