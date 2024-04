Muccino (Regista): “I film che hanno avuto più successo quest’anno al cinema sono i film d’arte”

"Il Cinema ed il modo di farlo rispetto a quando ho fatto "L'ultimo Bacio" è cambiato poco. In crisi era prima ed in crisi è adesso. E' cambiata invece la fruizione perchè le piattaforme di streaming offrono adesso una varietà ed un livello qualitativo generale paragonabile a quello delle sale che sono adesso deputate alla visione di grandi eventi; e per grandi eventi intendo quei film che sono a livello di stato dell'arte." Questa l'opinione del regista e sceneggiatore Gabriele Muccino che è intervenuto agli Stati Generali del Cinema in Sicila e che ha girato l'ultimo suo film "Here Now" ambientandolo proprio in Sicilia. Si è espresso anche in merito alle intelligenze artificiali che non teme in quanto incapaci di replicare creatività proprie dell'essere umano. Utili invece in alcuni ambiti tecnici in cui senz'altro agevolano compiti di routine e generazione standard di contenuti che richiedano automatismi.