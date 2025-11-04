circle x black
In programma venerdì 18 e sabato 19 settembre

Music Awards 2026, al via le prevendite per la ventesima edizione all’Arena di Verona
04 novembre 2025 | 12.52
Redazione Adnkronos
Un traguardo storico per una delle manifestazioni musicali più amate d’Italia: i Music Awards festeggiano nel 2026 la loro ventesima edizione con due serate-evento all’Arena di Verona, venerdì 18 e sabato 19 settembre. I biglietti sono disponibili in prevendita da oggi, martedì 4 novembre, alle ore 16:00 su TicketOne e nei punti vendita abituali.

Dal 2007 a oggi, i Music Awards hanno premiato oltre 600 artisti e consegnato più di 1.000 riconoscimenti a dischi, singoli e tour da record, diventando lo specchio fedele dell’evoluzione del mercato musicale italiano. Anche quest’anno, il format celebrerà i protagonisti della musica con premi assegnati in base ai risultati certificati da Fimi/Niq e Siae, tra album Oro, Platino e Multiplatino, singoli digitali e tour da centinaia di migliaia di presenze.

L’Arena di Verona, che ospita la manifestazione per la sedicesima volta, sarà ancora una volta il palcoscenico di uno show che unisce spettacolo, riconoscimenti e memoria collettiva. Un appuntamento imperdibile per celebrare vent’anni di musica italiana.

