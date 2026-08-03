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Musica: da domani Bolzano Festival Bozen 2026, Julia Hagen, Martha Argerich e le migliori orchestre giovanili

Bolzano Festival Bozen 2026 - (Foto ufficio stampa)
Bolzano Festival Bozen 2026 - (Foto ufficio stampa)
03 agosto 2026 | 13.03
Redazione Adnkronos
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Prende il via domani sera, martedì 4 agosto alle 21 al Parco delle Semirurali, la XXIII edizione del Bolzano Festival Bozen, che fino al 4 settembre porterà nel capoluogo altoatesino un mese di grandi appuntamenti musicali. Il concerto d'apertura, a ingresso gratuito, è affidato all'Orchestra Haydn diretta da Alessandro Bonato e alla pianista Mariangela Vacatello, già premiata al Concorso Busoni: in programma pagine sinfoniche di Verdi e Rossini e il Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 di Rachmaninov. La rassegna, promossa dalla Fondazione Busoni-Mahler in una città riconosciuta Città Creativa della Musica Unesco, porta la musica in strade, piazze, chiese e cortili, con numerosi eventi gratuiti accanto al cartellone principale. Al Teatro Comunale tornano in residenza le due maggiori orchestre giovanili d'Europa, la European Union Youth Orchestra e la Gustav Mahler Jugendorchester, dirette rispettivamente da Elim Chan (7 agosto, con la violinista María Dueñas), Gustavo Gimeno (13 agosto, con la violoncellista Julia Hagen) e Philippe Jordan (19 e 21 agosto). Il 4 settembre, sempre al Comunale, l'originalklang project della Gustav Mahler Academy chiude il festival con la Quarta Sinfonia di Mahler eseguita su strumenti originali d'inizio Novecento, prima di una tournée internazionale che toccherà Scala, Royal Albert Hall, Concertgebouw, Elbphilharmonie, Kölner Philharmonie, Brucknerhaus e Konzerthaus di Vienna.

Il Ferruccio Busoni International Piano Festival porta sul palco alcuni dei più grandi pianisti al mondo: Grigory Sokolov (6 agosto), Arcadi Volodos (20 agosto), Martha Argerich in duo con Lilya Zilberstein (25 agosto) e Igor Levit (29 agosto), accanto ai vincitori dei maggiori concorsi pianistici internazionali, tra cui Aristo Sham (Van Cliburn 2025) e Nikola Meeuwsen (Queen Elisabeth 2025). Completano il programma la rassegna di musica antica Antiqua, il Symposium "The Artist of the Future" alla Libera Università di Bolzano (27-29 agosto) e le preselezioni del Glocal Piano Festival, che nel 2027 porteranno a Bolzano la 66ª edizione del Concorso Busoni. Biglietti e abbonamenti sono disponibili alle casse del Teatro Comunale (piazza Verdi 40, tel. 0471 053800) e online su www.ticket.bz.it.

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Bolzano Festival Bozen 2026 Musica Ferruccio Busoni International Piano Festival Concorso Busoni Glocal Piano Festival Città Creativa della Musica Unesco
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