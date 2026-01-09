circle x black
Cerca nel sito
 

Musica, inizia a Tangeri l'11 gennaio il tour 2026 di 'Suono Italiano' del Cidim

Concerto in Marocco promosso con ambasciata d'Italia e Istituto italiano di cultura di Rabat

Musica, inizia a Tangeri l'11 gennaio il tour 2026 di 'Suono Italiano' del Cidim
09 gennaio 2026 | 12.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Inizia a Tengeri in Marocco domenica 11 gennaio il tour 2026 di Suono Italiano, progetto del Cidim nato per promuovere il talento musicale del nostro paese all'estero. Protagonista del concerto, che viene organizzato dall'Ambasciata d'Italia nel Regno del Marocco, dall’Istituto Italiano di Cultura di Rabat e dal Cidim (Comitato Italiano Nazionale Musica) il trio composto dal soprano Letizia Calandra e da Sonia Maureralla chitarra e Valentina Ferraiuolo con i tamburi a cornice.

“In occasione dei 2500 anni dalla nascita della città di Napoli, l’appuntamento di domenica vuole rendere omaggio alla figura femminile nel Mediterraneo, sottolineando le affinità geografiche e culturali esistenti tra Napoli e Tangeri. Il trio composto da tre donne, artiste di comprovata bravura, ha scelto un programma che tocca la profondità di una musica fatta di emozioni e contaminazioni, nell’interpretazione di brani come il Canto delle lavandaie del Vomero, la Tammuriata nera e la più nota O’ sarracino di Renato Carosone - spiega il Presidente del Cidim e di Aiam, Associazione Italiana Attività Musicali, Francescantonio Pollice - La prolifica programmazione di eventi all’estero della nostra associazione, unica in Italia ad organizzare oltre 300 concerti all’anno fuori dai confini nazionali, inizia non a caso in Marocco, paese con il quale da alcuni anni abbiamo creato una stretta e vivace collaborazione grazie alla disponibilità dell’Ambasciatore d’Italia presso il Regno del Marocco S.E. Dott. Pasquale Salzano e della Direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura di Rabat dottoressa Carmela Callea, che entrambi ringrazio ancora una volta”.

“Domenica termina anche l’esposizione della mostra Arte dal Vulcano, che racconta la vitalità e la continuità della tradizione artistica napoletana e campana con opere dal dopoguerra ad oggi. La mostra è stata inaugurata al Palazzo delle Istituzioni Italiane di Tangeri, lo stesso luogo in cui si terrà anche il concerto. Un evento che abbiamo promosso sempre in occasione dei 2500 anni dalla fondazione di Napoli con l’Ambasciata d’Italia, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e sotto l’egida del Comitato Nazionale Neapolis 2500. Oltre all’arte, abbiamo deciso di riservare il giusto spazio anche alla musica, magica portavoce di quei sentimenti che Napoli riesce ad esprimere con carattere, ma anche con grande semplicità”, conclude la Dott.ssa Carmela Callea, Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Rabat.

Maggiori informazioni sui siti del Cidim e dell’Istituto Italiano di Cultura di Rabat.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Suono Italiano Trio femminile Musica italiana Mediterraneo Napoli 2500 anni
Vedi anche
Sabrina Impacciatore: "I set americani? Se non funzioni ti mandano a casa" - Video
News to go
Polizze catastrofali, i danni del ciclone Harry riaccendono il dibattito
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza