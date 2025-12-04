circle x black
Uomini e Donne, Natalia Paragoni e Andrea Zelletta genitori bis: l'annuncio

La coppia nata nel dating show di Maria De Filippi aspetta il secondo figlio

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni - fotogramma/ipa
04 dicembre 2025 | 13.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta diventeranno genitori per la seconda volta. La coppia, nata a Uomini e Donne, ha annunciato sui social la nuova gravidanza con un video divertente pubblicato sui social.

Nelle immagini si vede l'ex tronista mentre asseconda tutte le voglie della compagna: dalle puntarelle al pane con la Nutella, fino alla spremuta d'arancia. Alla fine del video, Natalia si alza dal divano e accarezza il pancino che inizia a vedersi: "Non ho più voglia di niente ", scherza.

La didascalia recita: “Voglia [vò|glia], s.f.: desiderio improvviso di cibi o bevande particolari, tipico delle donne in stato di gravidanza”, confermando così le indiscrezioni che giravano sul web da alcuni giorni. La notizia è stata accolta con entusiasmo dai fan della coppia.

Natalia e Andrea stanno insieme dal 2019, quando lui, tronista di Uomini e Donne, scelse tra le sue corteggiatrici, proprio Natalia. A gennaio 2023 avevano annunciato di aspettare una bambina, Ginevra, nata il 20 luglio 2023.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
natalia paragoni andrea zelletta uomini e donne
