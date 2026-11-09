Ornella Vanoni, 'La voglia la pazzia' compie 50 anni e svela 10 registrazioni inedite

"Sono mesi che cerco di scrivere una dedica. Questo disco è un momento talmente magico per me. Pensavo di dovere scrivere, spiegare, magari ringraziare. Volevo far sapere a chi ascolta questo disco il significato che questo lavoro ha avuto per me. E sono mesi che non mi viene niente". Ornella Vanoni scriveva queste parole nel 1976, accompagnando un album che avrebbe lasciato un segno nella musica italiana: 'La voglia la pazzia l’incoscienza l'allegria', il disco nato dall’incontro con il poeta e compositore brasiliano Vinícius de Moraes e il chitarrista Toquinho, sotto la direzione artistica del produttore Sergio Bardotti. Vanoni raccontava la difficoltà di trovare le parole per descrivere un’esperienza che ha coinvolto emozioni diverse, dalla felicità alla paura che quella parentesi potesse finire. Una confessione che oggi acquista un significato ulteriore grazie al materiale recuperato dai nastri originali. Da venerdì 13 novembre, in occasione del cinquantesimo anniversario, l’album sarà disponibile in digitale e in un’edizione speciale a tiratura limitata in doppio cd e doppio Lp, pubblicata da Nar International e Warner Music Italy.

Il progetto comprende il disco originale del 1976, rimasterizzato a partire dai nastri dell’epoca, e un secondo disco con dieci registrazioni inedite. Non soltanto brani mai pubblicati, ma anche conversazioni, indicazioni del produttore e scambi di battute tra i protagonisti: frammenti che riportano l’ascoltatore dentro lo studio romano in cui prese forma il progetto. "Non pensavamo di trovare quello che abbiamo trovato, pur essendo consapevoli che il patrimonio materiale realizzato da Ornella andasse trattato con cura", racconta Mario Limongelli, managing director di Nar International. Il lavoro di recupero è iniziato nei primi mesi del 2025: "Non volevamo fare soltanto un’operazione di nostalgia, ma costruire un racconto attraverso le voci degli artisti, del produttore e dell’arrangiatore, lasciando spazio anche ai discorsi di backstage. Si sente l’alchimia del gruppo, ma anche la loro professionalità: caratteristiche che hanno reso il disco immortale", spiega Luca Cecchi, label director di Nar International.

Il secondo disco si apre con ‘L’apprendista poeta (O poeta aprendiz)’, interpretata da Vanoni e Vinícius in italiano e portoghese, con la chitarra di Toquinho. La registrazione conserva anche uno scambio tra i musicisti, nel quale emerge il carattere scherzoso e complice di Ornella. Segue ‘A felicidade’, il celebre brano composto da Antônio Carlos Jobim su testo di Vinícius de Moraes per Orfeu Negro di Marcel Camus, film del 1959. ‘Tristeza não tem fim. Felicidade sim’, recita il verso che ne racchiude il significato: la tristezza non ha fine, la felicità sì. Una riflessione sulla natura provvisoria della gioia che sembra dialogare direttamente con le parole affidate da Vanoni alla sua dedica. Tra i ritrovamenti c’è anche ‘Marina’, composizione di Dorival Caymmi, nella quale il respiro della cantante sul microfono precede il duetto con Vinícius. In ‘Se ela quisesse - La voglia, la pazzia’, proposta in portoghese, riaffiora invece la leggerezza delle sessioni di registrazione, mentre ‘Tatamirô’ porta nel disco un intermezzo strumentale dal ritmo festoso. La versione alternativa di ‘Accendi una luna nel cielo’ è preceduta da un dialogo con Toquinho e dalla declamazione dei primi versi da parte di Vinícius.

Particolarmente interessante anche il frammento che introduce ‘Nun è peccato’: Lombardi, arrangiatore delle parti orchestrali, e i tre artisti discutono del rapporto tra musica napoletana e brasiliana. Il brano lascia poi spazio a ‘Anema e core’, qui presente nella registrazione integrale. La chiusura è affidata a ‘O canto de Oxum’, composizione legata alla tradizione religiosa afro-brasiliana del Candomblé. Il valore di questi materiali sta anche nella possibilità di ascoltare il lavoro mentre prende forma, prima che le scelte definitive consegnassero l’album alla sua versione conosciuta. Si ritrovano le indicazioni di Bardotti, gli interventi dei musicisti, le prove, le risate e la naturalezza di un incontro nel quale tre personalità musicali molto diverse riuscirono a trovare un linguaggio comune. Un dialogo tra la canzone italiana e la bossa nova che contribuì a far conoscere quest’ultima a un pubblico più ampio, grazie anche agli adattamenti in italiano dei testi brasiliani firmati da Bardotti e agli arrangiamenti orchestrali di Gianfranco Lombardi.

La nuova edizione conserva la copertina originale, con una variazione cromatica e una speciale o-card decorativa. Le versioni in cd e Lp sono accompagnate da un book con le note di copertina e il commento agli inediti firmati dalla critica musicale Giulia Cavaliere, i testi dei brani e fotografie inedite dell’epoca. Presente anche un poster da collezione realizzato da Ciao Discoteca Italiana, ispirato ai versi di ‘A felicidade’ e all’immaginario dei coriandoli e delle stelle filanti. Le celebrazioni proseguiranno lunedì 16 novembre alla Fabbrica del Vapore di Milano, nell’ambito della Milano Music Week. Dalle 19.30, nella sala La Cattedrale, Nicola Savino condurrà Ornella não tem fim, una serata a ingresso gratuito con registrazione su Dice, che alternerà conversazioni e musica dal vivo. Tra gli ospiti Gaia, Joan Thiele, Paola Folli e Selton, chiamati a reinterpretare alcuni brani dell’album con arrangiamenti acustici. Interverrà anche Giulia Cavaliere per ripercorrere la storia e il valore culturale del progetto. Al termine, dalle 21, la serata continuerà con un dj set di Ciao Discoteca Italiana dedicato alle contaminazioni tra musica italiana e brasiliana.

"Poi io vorrei sapere dove sono quei due mentre io scrivo queste cose" concludeva Vanoni nella dedica al disco del 1976. Quei due erano Vinícius e Toquinho, i compagni di un’esperienza che la cantante, scomparsa un anno fa, temeva di vedere finire già mentre la stava vivendo. Le registrazioni ritrovate permettono oggi di ascoltare ancora quelle voci insieme, con la spontaneità di un incontro che il tempo non sembra aver cancellato.