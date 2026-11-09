circle x black
Cerca nel sito
 

Paolo Bonolis, la relazione con Carola Moroni: "Lei è eccezionale, stiamo bene insieme"

Le parole del conduttore al Festival dello Spettacolo che si è tenuto a Milano

Paolo Bonolis - fotogramma/ipa
Paolo Bonolis - fotogramma/ipa
Segui Adnkronos su Google
09 novembre 2026 | 15.26
Marica Di Giovanni
LETTURA: 4 minuti

Paolo Bonolis mette da parte la sua riservatezza, che da sempre lo contraddistingue, e parla per la prima volta in pubblico della sua nuova fidanzata, Carola Moroni. Il conduttore ospite al 'Festival dello Spettacolo' che si è tenuto nel weekend a Milano, risponde alla domanda sulla nuova compagna. "Sto molto bene, lei è eccezionale. Stiamo bene insieme e camminiamo verso il domani".

Bonolis, dopo l'indiscrezione lanciata da Chi, era già uscito allo scoperto. Lo aveva fatto con un post pubblicato sui social negli scorsi giorni parlando di questo suo nuovo capitolo, dopo la fine del matrimonio con Sonia Bruganelli: "Scusate se, per una volta, mi affaccio a questo mondo per parlare di una questione personale. Non l’ho mai fatto prima, ma oggi mi fa piacere condividere con voi un momento particolarmente bello della mia vita, per me e per i miei figli".

Il conduttore ha definito questo come "un periodo sereno e felice, a dispetto di certi spifferi che ogni tanto cercano di insinuarsi dalla finestra. Sto frequentando una donna che mi piace molto, Carola, e con la quale sto vivendo momenti davvero piacevoli. Sonia ha un compagno che apprezzo e, allo stesso modo, lei apprezza molto Carola".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Sanremo, De Martino fa partire il countdown: mancano 100 giorni al festival - Video
Sparatoria Cracovia, prof. liceo Foscolo di Albano: "Abbiamo radunato ragazzi in luoghi sicuri" - Video
G7, Tajani a Parigi: focus su cyberattacchi, Iran e Ucraina - Videonews
Sparatoria Cracovia, dirigente scolastico liceo di Albano: "Ragazzi dovranno elaborare brutta esperienza" - Video
Maiali agonizzanti, cannibalismo e topi nelle mangiatoie: video choc da tre allevamenti di prosciutti Dop
Sparatoria Cracovia, sindaco Albano: "Nostri ragazzi per fortuna tornati illesi" - Video
Cracovia, spari sulla folla da un'auto in corsa. Il video dell'assalto
La Russa e Gioventù Nazionale abbattono simbolicamente Muro di Berlino in cartone - Video
Dalla mediazione alla linea dura: il cambio al vertice della Casa Bianca di Trump - Videonews
Tajani: "Hacker filorussi hanno messo taglia su di me e mia famiglia, non mi faccio intimidire" - Video
Roma, Gualtieri si ricandida e apre a M5S e Azione: "Coalizione più larga" - Video
News to go
Confagricoltura, partnership con Automotoclub Storico Italiano


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza