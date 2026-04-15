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Pechino Express, domani la nuova tappa in Cina con le coppie 'mixate'

Chi conquisterà il biglietto più importante e potrà proseguire la corsa nel 'Paese del dragone'?

Giulia Salemi - Ipa
Giulia Salemi - Ipa
15 aprile 2026 | 23.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Domani, giovedì 16 aprile, sesta tappa dell'incredibile viaggio di 'Pechino Express'. Le coppie, sulla rotta dell’Estremo Oriente, sono in Cina tra mille difficoltà, nuovi imprevisti, sfide di calligrafia con gli ideogrammi delle lingue locali e una Prova Vantaggio 'gustosissima'.

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La sesta tappa e le coppia mixate

Allo start della sesta tappa tutti i viaggiatori riceveranno infatti dal conduttore Costantino della Gherardesca l’indicazione di dover correre mixati fino al raggiungimento del 'Libro Rosso': si rinnoverà una delle tradizioni più amate nello show Sky Original prodotto da Banijay Italia, dunque, e si formeranno nuove coppie che assumeranno anche nuovi nomi, quelli di 'animali - guida' cari alla tradizione cinese.

Costantino e l’inviata per la Cina Giulia Salemi guideranno le coppie per 355 chilometri: dall’antica città di Huizhou, passando poi per Meren Quifeng, sede del 'Libro Rosso', fino al 'Tappeto Rosso' finale fissato a Nanjing, una delle quattro antiche grandi capitali della Cina.

Le coppie in gara

Queste le coppie 'originarie' ancora in gara: Biagio Izzo e Francesco Paolantoni 'Gli Spassusi', Chanel Totti e Filippo Laurino 'I Raccomandati', Jo Squillo e Michelle Masullo 'Le Dj', Fiona May e Patrick Stevens 'I Veloci', Dani Faiv e Tony 2Milli 'I Rapper', e Candelaria e Camila Solórzano 'Le Albiceleste'. Ma per iniziare la nuova tappa, le coppie 'mixate' dovranno di fatto ripartire da zero, testando la reciproca sintonia attraverso dinamiche di gioco che saranno sfidanti.

Dove vedere la puntata

'Pechino Express' è in esclusiva su Sky alle ore 21.15 e in streaming solo su Now. Le puntate restano poi sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.

Riproduzione riservata
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