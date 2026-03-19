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Pechino Express, oggi seconda tappa alla scoperta dell'isola di Giava

Dopo aver affrontato la prima tappa, tutte le dieci coppie di questa stagione sono di fatto ancora in gara

I concorrenti di Pechino Express - Sky
I concorrenti di Pechino Express - Sky
19 marzo 2026 | 08.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Prosegue il viaggio di 'Pechino Express'. Dopo il primo episodio da record (puntata più vista di sempre con una Total Audience di 752mila spettatori, +39% rispetto al debutto dello scorso anno) oggi 19 marzo arriva la seconda tappa della corsa che quest’anno porta alla scoperta dell’Oriente più estremo.

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Il viaggio

Il conduttore Costantino della Gherardesca e il primo inviato di quest’anno Lillo continueranno ad accompagnare i viaggiatori in Indonesia, in una corsa che stavolta partirà dal porto di Ketapang, passando per la campagna indonesiana, fino a Lumajang, sede del Libro Rosso; il traguardo finale sarà alle maestose cascate di Tumpak Sewu. Un viaggio senza sosta e ricchissimo di avventura, per un totale di 238 chilometri sempre zaino in spalla.

Le dieci coppie

Dopo aver affrontato la prima tappa, tutte le dieci coppie di questa stagione dello show Sky Original realizzato da Banijay Italia sono di fatto ancora in gara: Biagio Izzo e Francesco Paolantoni 'Gli Spassusi', Chanel Totti e Filippo Laurino 'I Raccomandati', Jo Squillo e Michelle Masullo 'Le Dj', Fiona May e Patrick Stevens 'I Veloci', Dani Faiv e Tony 2Milli 'I Rapper', Steven Basalari e Viviana Vizzini 'Gli Ex', Tay Vines e Assane Diop 'I Comedian', Elisa Maino e Mattia Stanga 'I Creator', Candelaria e Camila Solórzano “Le Albiceleste”, Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani 'Le Biondine'.

Questa nuova puntata ripartirà dalla chiusura della corsa precedente: la coppia de 'Gli Ex' Steven e Viviana, ultimi classificati all’esordio, attenderanno di conoscere il nome dell’altra coppia che dovranno sfidare nel Duello, come deciso dall’inedito contenuto della Busta Nera di una settimana fa.

Tutti gli altri, provvisti come sempre solo di uno zaino contenente una dotazione minima e di 1 euro al giorno a persona e in valuta locale, si ritroveranno al porto di Ketapang prima di avventurarsi attraverso la campagna indonesiana fino a Lumajang dove troveranno il 'Libro Rosso': chi arriverà per primo guadagnerà un posto in classifica e potrà assegnare un malus ad un’altra coppia.

L'eliminazione

Il traguardo finale sarà collocato alle bellissime e scenografiche cascate di Tumpak Sewu: qui scopriremo quale sarà la coppia a rischio eliminazione che dovrà affrontare il 'Duello con Gli Ex', secondo modalità che Costantino svelerà solo in loco. La seconda tappa sarà quindi sicuramente eliminatoria, e segnerà, per la prima volta quest’anno, la fine del percorso per una delle coppie in gara: chi dovrà far ritorno anzitempo in Italia? E chi invece potrà proseguire il proprio avventuroso, faticosissimo e indimenticabile percorso di 'Pechino Express'?

Dove e quando guardare la puntata

La puntata di oggi è attesa per le 21.15. È in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su Now, disponibile on demand e visibile su Sky Go.

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Pechino Express pechino express 2026 puntate pechino express tappe
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