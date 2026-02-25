Per il secondo anno iliad Top Main Partner di Casa Kiss Kiss a Sanremo.

Per il secondo anno consecutivo iliad sarà presente a Sanremo, in partnership con Radio Kiss Kiss, confermando la propria partecipazione a uno degli eventi mediatici più seguiti in Italia.

Anche quest’anno, insieme a Radio Kiss Kiss, l’operatore sarà presente all’interno del Kiss Kiss Play Village in piazzale Vesco con uno spazio dedicato: l’iliadclub, e un progetto integrato che unisce presenza on field — tra installazione immersiva e media hub per la creazione di contenuti — a produzione editoriale e attivazioni digitali.

Il nome dello spazio richiama direttamente iliadclub, l’iniziativa lanciata dall’operatore a dicembre, che consente di creare un gruppo tra più utenti iliad per moltiplicare i vantaggi della propria offerta mobile, in modo semplice e trasparente.

La scelta non è casuale: così come l’offerta nasce per mettere al centro le persone e la condivisione, l’iliadclub a Sanremo diventa il luogo fisico in cui questa idea prende forma.

È SEMPLICE, È TRASPARENTE, È PER SEMPRE. CON ILIAD, È PROPRIO COME SEMBRA

Il filo conduttore dell’iliadclub 2026 è un’affermazione semplice e coerente con l’identità del brand: “È proprio come sembra.”

Una dimostrazione di trasparenza, che l’operatore porta nella città dei fiori non come slogan, ma come pratica quotidiana resa visibile in ogni attivazione —dalla presenza fisica ai format editoriali fino ai contenuti social.

Perché se la settimana della musica è per tutti, così come iliad, anche la trasparenza dovrebbe esserlo.

UN’INSTALLAZIONE IMMERSIVA CHE MOLTIPLICA LA TRASPARENZA

Questa promessa prende forma, prima di tutto, nello spazio aperto al pubblico. Un’installazione ad alto impatto visivo: una stanza con infinity mirror che moltiplica prospettive e riflessi, creando un effetto che si espande all’infinito ma resta sempre fedele a ciò che è.

L’esperienza è pensata per essere immediata e coinvolgente, mettendo al centro chi entra nello spazio, così come iliad mette sempre al centro i propri utenti. All’interno, i visitatori possono farsi scattare una foto ricordo, che viene consegnata direttamente al termine del percorso insieme a una bag trasparente, simbolo dell’iniziativa.

Un gesto semplice che trasforma l’esperienza oltre l’iliad club, trasformando il momento vissuto in un ricordo da portare con sé.

IL MEDIA HUB: LA KERMESSE RACCONTATA SENZA FILTRI

Accanto all’installazione immersiva, iliad sarà presente con un Media Hub per ampliare il racconto della settimana sanremese attraverso le voci dei suoi protagonisti, dentro e fuori dal palco.

Un palinsesto che coinvolge cantanti in gara, talent del mondo lifestyle e dello spettacolo, ma anche personalità provenienti da ambiti differenti — dallo sport alla cucina, fino alla danza — offrendo uno sguardo trasversale su ciò che la kermesse musicale rappresenta oggi.

Il progetto prende forma grazie a collaborazioni in cui si incontrano linguaggi, punti di vista e formati differenti, uniti da un unico principio condiviso: nessun filtro necessario.

Tra questi, Radio Kiss Kiss, che raccoglierà nella città di Sanremo le “Unpopular Opinion” di cittadini e fan sugli artisti in gara, dando vita a un racconto dal pubblico e per il pubblico, con un linguaggio immediato e coinvolgente.

In più, iliad porta a Sanremo il format della “Lip-Sync Battle” e lo fa con protagonisti d’eccezione: da una parte la regina della cucina Benedetta Parodi e il ballerino e coreografo di star internazionali Giuseppe Giofrè, dall’altra gli Ambassador di Lega Calcio Serie A Christian Vieri e Ciro Ferrara, si sfideranno sulle note di indimenticabili successi della musica italiana.

FORMAT E MEDIA AMPLIFICATION

Cosmopolitan

Ogni giorno la redazione, insieme alla voce di Natalia Paragoni, realizzerà un racconto senza filtri della settimana sanremese con interviste, vox populi e contenuti lifestyle registrate direttamente dall’iliadclub e nella città di Sanremo. Un racconto che cattura storie, tendenze e stili della settimana della musica più chiacchierata.

Cronache di spogliatoio

Porta a Sanremo uno sguardo “fuori dal campo” e lega il mondo del calcio a quello della musica mettendo a confronto diretto i protagonisti dei due mondi. Fernando Siani guiderà un’intervista con le leggende della Serie A Christian Vieri, Ciro Ferrara insieme a Leo Gassman per scoprire cosa accade nelle loro vite, dietro i riflettori.

Lega Calcio Serie A

Un appuntamento speciale per vivere la passione del calcio. Grazie alla collaborazione che lega iliad a Lega Calcio Serie A in qualità di Innovation & Technology Partner, il 26 febbraio dalle ore 16:00 si aprono le porte dell’iliadclub (Piazzale Lorenzo Vesco) con un meet&greet. I tifosi potranno incontrare dal vivo i campioni del calcio Christian Vieri e Ciro Ferrara per foto e autografi. Un momento che rafforza la sinergia tra l’operatore e il massimo campionato di calcio.

esse Magazine

La voce di chi la musica la vive tutto l’anno entra nello spazio iliad per raccontare la musica “proprio come sembra”. Commenti alle serate, format social e interviste quotidiane a cantanti in gara e non, per far emergere la realtà dell’artista dentro e fuori dal palco. Tra i protagonisti Arisa, Levante, Tredici Pietro e Sayf.

Fanpage.it

Mette al centro il pubblico e racconta la kermesse da un altro punto di vista: attraverso la voce di chi la vive davanti alla TV con commenti, critiche ed elogi che sono ogni giorno sulla bocca di tutti. Prima a Milano e poi a Sanremo, il progetto "Sentiamo la tua" prende forma con street interview cariche di reazioni istantanee e voci vere dagli spettatori, che diventano critici musicali per un giorno.

Infine, l’operatore sarà attivo anche con una campagna multichannel dedicata al racconto di iliadclub , l’iniziativa che permette agli utenti mobile iliad di moltiplicare i giga della propria offerta – fino a 500GB o 600GB - creando il proprio gruppo di SIM iliad.

Lo spot sarà on air in TV nelle serate della kermesse e la campagna si svilupperà su connected TV, canali digital, radio e digital audio e attraverso l’amplificazione delle attività su tutti i canali social del brand.

Per maggiori informazioni su iliad visitare: www.iliad.it