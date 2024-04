Petrenko dirige Rachmaninoff, due cd e un Blu-ray per l'etichetta dei Berliner

Esce per l'edizione dei Berliner Philharmoniker il terzo cofanetto diretto da Kirill Petrenko: 2 cd e un Blu-ray che il direttore musicale della prestigiosa orchestra ha deciso di dedicare a Sergei Rachmaninoff, del quale l'anno scorso sono stati celebrati i 150 anni dalla nascita. Si tratta di registrazioni effettuate tra il 2020 e il 2022 e comprendono la Seconda sinfonia in mi minore op. 27, il poema sinfonico 'L'isola dei morti', il Concerto n. 2 in do minore op. 18 con il pianista Kirill Gerstein solista, e le 'Danze sinfoniche' op. 45, composte da Rachmaninoff poco prima della sua morte, avvenuta nel 1943.

"La musica di Rachmaninoff ha un significato enorme per me", ha dichiarato il maestro russo naturalizzato austriaco Petrenko, in una conversazione per la Digital Concert Hall, la piattaforma web dei Filarmonici di Berlino, spiegando che "ascoltare la sua musica è come ascoltare un pezzo della sua terra". I Berliner hanno una lunga tradizione esecutiva di Rachmaninoff: nel 1903 il secondo concerto è stata la prima opera del compositore russo ad essere eseguita dall'orchestra e nel 1908 fu lo stesso compositore a debuttare come solista con l'orchestra il 23 gennaio, con la direzione di Sergei Koussevitzky. L'orchestra berlinese, che ha eseguito diverse composizioni di Rachmaninoff con la direzione di Wilhelm Furtwaengler e Bruno Walter, ha anche tenuto a battesimo il suo Quarto concerto per pianoforte.