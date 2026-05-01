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Pierpaolo Spollon chi è, il conduttore del Concertone del Primo Maggio a Roma

L'attore sarà il conduttore del concerto insieme ad Arisa e BigMama

Pierpaolo Spollon - fotogramma/ipa
Pierpaolo Spollon - fotogramma/ipa
01 maggio 2026 | 14.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Pierpaolo Spollon è uno dei conduttori del Concertone del Primo Maggio che si terrà oggi in Piazza San Giovanni in Laterano a Roma. Al suo fianco ci saranno due artiste italiane, Arisa e BigMama. Questa è per l'attore, star di DOC, la prima volta sul palco del Concertone.

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Pierpaolo Spollon, chi è

Classe 1989, Pierpaolo Spollon è un attore celebre per i suoi ruoli in serie di successo come Blanca e ‘Doc – Nelle tue mani’. Il suo percorso nel mondo del cinema e di quello televisivo comincia nel 2009 con la miniserie serie ‘Nel nome del male’. Dopo alcune piccole esperienze, da Padova si trasferisce a Roma e comincia a studiare recitazione che gli consente di fare le sue prime comparse.

Dal 2011 Spollon compare sul piccolo schermo con diversi ruoli come ne ‘Il giovane Montalbano’, ‘Una grande famiglia’ e ‘Un passo dal cielo’. Nel 2013 ottiene una parte in ‘Leoni’, film diretto da Pietro Parolin. Ma nel 2015 arriva il primo ruolo che gli assicura il successo con la serie Tv di Rai1 ‘L’allieva’. Nel 2020 prende parte alla serie televisiva di Rai 1 ‘Doc – Nelle tue mani’ al fianco di Luca Argentero. E successivamente prende parte anche nel cast di ‘Blanca’ insieme a Maria Chiara Giannetta. I due attori partecipano insieme alla puntata di Ballando con le stelle in qualità di ballerini per una notte.

Parallelamente si dedica a progetti per il grande schermo come ‘Fatti Vedere’ e ‘Come Fratelli’.

L'attore è molto riservato sulla sua vita privata, ma è noto che sia legato da anni a una compagna, Angela, e dalla loro relazione sono nati due figli.

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Concertone del Primo Maggio Roma Pierpaolo Spollon Arisa BigMama
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