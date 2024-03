Piotta: "Ai giovani artisti in crisi dico che la musica è l'unica salvezza" - Video

"Forse loro abdicano alla discografia, che è mondezza perché mercifica una cosa alta come la musica, che è nata prima dell'essere umano e tende ad unire, ad armonizzare. Ma allontanandosi dalla musica si allontanano dall'unica forma di salvezza". Lo dice Piotta in un'intervista con l'Adnkronos, parlando dei giovani artisti, da Sangiovanni a Mr Rain che stanno manifestando il loro malessere e sentono il bisogno di fermarsi. Il cantautore romano parla dell'ultimo album 'Na notte infame', 11 tracce in cui ripercorre un'intera generazione attraverso il rapporto con il fratello Fabio, scomparso prematuramente.