Piotta in tour dal primo maggio

'Dieci e l'Ode tour' il nuovo tour di Tommaso 'Piotta' Zanello parte dal Concertone del Primo Maggio al Circo Massimo, dove torna per la quinta volta. Lo show attraversa tutti i suoi 10 album di studio, e più di 25 anni di musica, con particolare attenzione all'ultimo album 'Na notte infame' e a quell'Ode Romana dedicata al fratello Fabio. Il disco, decimo lavoro di studio, prende infatti tutta l'ispirazione dalla prematura scomparsa del fratello maggiore Fabio. Con lui, apprezzato scrittore e saggista, ha firmato molti dei testi e il romanzo 'Corso Trieste', recentemente pubblicato da La Nave di Teseo.

Dagli anni di piombo all'Italia campione del Mondo, dal boom bap dei ‘90 alle controculture dei '70, lo storytelling di Piotta si fa più introspettivo e consapevole che mai, anche dal vivo. Uno spettacolo diverso per suoni e formazione, un viaggio emotivo che racconta il rapporto tra due fratelli tramite la musica, da quella dei cantautori (Rimmel di Francesco De Gregori e Serpico con i Tiromancino) al rock (Wot! con l'inglese Captain Sensible e A testa alta), dal funk (Troppo Avanti con l'amico Caparezza e Spingo io) al rap (Io non ho paura e La Valigia), incluso quello degli esordi ai tempi di Assalti Frontali, Villa Ada Posse e gli amici di crew Colle der Fomento e Cor Veleno ('Na Notte infame, La Forza che scorre, Ognuno con un sè, l'omaggio a Primo Brown), da alcune sue storiche hit (La Grande Onda, Vengo dal Colosseo, 7 vizi Capitale) alle colonne sonore (Suburra, La Mossa del Giaguaro, Ciclico), fino agli ultimi singoli Lode a Dio, Professore, Se se se se, e il pezzo manifesto Figli di un temporale.

Sul palco con Piotta il compositore Francesco Santalucia (piano, basso, percussioni), il polistrumentista Augusto Aku Pallocca (sax, synth, rap), Francesco Fioravanti (chitarra elettrica e acustica), Claudio Cicchetti (batteria e percussioni), accompagnati dal sound engineer Cristiano Boffi. Le date: 1/5 Circo Massimo (Roma), 10/5 Hiroshima Mon Amour (Torino), 31/5 Villaggio Sud AgriFest - Taurianova (Rc), 5/6 Festa della Birra - Roncadello (Fc), 7/6 Carabattole Love Park - Agliana (Pt), 13/6 Beer Fest (Sassari), 15/6 Villa Ada Festival (Roma), 4/7 Musica in Villa - Rivignano Teor (Ud), 11/7 TNT Fest - Pinasca (To), 20/7 RB Festival - Fucecchio (Fi), 27/7 Festa della Birra - Teano (Ce) e 28/7 Tba (Vicenza).