Pirames International sigla accordo con Lungomare srl e Fargetta

Pirames International rafforza ulteriormente la propria posizione nel panorama musicale italiano e internazionale annunciando due nuove importanti sinergie. La società guidata da Federico Montesanto ha siglato un accordo con Lungomare srl, storica etichetta indipendente, presieduta dall’avvocato Vittorio Costa, il cui catalogo rappresenta un vero e proprio patrimonio della produzione musicale italiana. L’intesa riguarda la gestione dell’intero catalogo, che include artisti di rilievo come Angelo Branduardi e Alexia, compresa la raccolta dei diritti connessi all’estero (Italia esclusa).

Afferma Vittorio Costa: "Lungomare S.r.l. è lieta di comunicare di aver esteso le proprie relazioni di distribuzione fonografica e di incasso dei diritti connessi nel Mondo (con esclusione dell’Italia) attraverso l’accordo con Pirames International S.r.l. La società ringrazia sin d’ora lo staff di Pirames, a partire dal ceo Federico Montesanto, per tutto il lavoro che svolgerà sul catalogo fonografico di proprietà di Lungomare attraverso la sua struttura ed il proprio know how".

Parallelamente, Pirames ha concluso un doppio accordo con Mario Fargetta: il primo riguarda la licenza di distribuzione con la sua società, Ratatan Edizioni Musicali, per l’intero catalogo discografico di proprietà, accompagnata dal mandato per l’incasso dei diritti connessi del produttore a livello mondiale. Il secondo, con l’artista stesso, è un mandato diretto a Pirames per la gestione, la tutela e l’incasso dei suoi diritti connessi in qualità di artista interprete esecutore a livello globale (Italia inclusa).

Sottolinea Mario Fargetta: "Era da anni che speravo di imbattermi in una realtà come Pirames ed oggi sono entusiasta di questi accordi che consentiranno sia alla mia etichetta Ratatan, che a me come artista, di ottimizzare la nostra presenza in rete e tutelare i nostri cataloghi come mai fatto prima d’ora. Questi nuovi accordi arricchiscono ulteriormente l’elenco delle prestigiose partnership di Pirames, e ne confermano l’impegno nel valorizzare e tutelare il repertorio musicale italiano e non solo, ampliando al contempo la propria rete di gestione e distribuzione su scala globale".

Per Federico Montesanto: "È sicuramente un momento positivo per Pirames, dal nuovo ufficio alla rinnovata fase di internazionalizzazione passando per il costante inserimento di nuovi professionisti nel nostro team ma senza mai dimenticare chi siamo e da dove veniamo. Sono pertanto molto contento ed orgoglioso di questi nuovi accordi con realtà italiane come Lungomare e Fargetta, due realtà estremamente significative e di prestigio, sia in Italia che all’estero e pur appartenendo a due mondi musicali diversi. L’averli oggi tra i nostri clienti ritengo evidenzi ancora di più il ruolo di Pirames come aggregatore italiano oltre che come società di data management globale".