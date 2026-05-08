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plasma, fuori oggi il nuovo Ep 'Perdigiorno'

Nel disco del cantautore genovese, tra i protagonisti dell'ultima edizione di 'Amici', anche tre brani presentati durante il programma tv

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08 maggio 2026 | 15.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Esce oggi 'Perdigiorno' (Columbia Records/Sony Music), il nuovo Ep di plasma, giovane cantautore genovese, tra i protagonisti dell’ultima edizione di 'Amici'. Il progetto contiene 7 brani, tra cui i tre brani presentati ad 'Amici': 'Perdigiorno', 'Perdere Te' e 'Segreto' e il nuovo singolo in radio, 'Colore'. E' partito invece ieri da Milano il Perdigiorno - Instore Tour, per incontrare i fan e presentare il nuovo progetto musicale, che inaugura un nuovo capitolo della sua carriera. 'Perdigiorno' dà il via ad una nuova fase del percorso artistico di plasma: un viaggio autentico e coinvolgente, ispirato alle sue esperienze personali e alle atmosfere suggestive dei vicoli di Genova, sua città d’origine.

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La sua scrittura si conferma il cuore del progetto, consacrandolo come una voce contemporanea capace di fondere musica e parole, dando vita a immagini e storie di forte impatto emotivo. Questo progetto ha permesso a plasma di guardare la vita con “gli occhi di un adolescente”, un periodo che l’artista considera fondamentale: una fase in cui le emozioni sono più forti e consentono di osservare il mondo con semplicità, ma allo stesso tempo con una consapevolezza più intensa e profonda. Il nuovo singolo 'Colore' è un brano diretto e disilluso, in cui il passato dell’artista e i suoi sentimenti si mescolano senza filtri. Ne viene fuori una narrazione schietta, sincera e intensa, pienamente in linea con lo stile dell’artista.

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plasma cantautore genovese Amici Perdigiorno
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