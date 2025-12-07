circle x black
Prima della Scala, Segre: "Opera scandalosa, ma mi interessa sempre"

Il commento della senatrice a vita durante il primo intervallo

07 dicembre 2025 | 19.33
"Avevo letto in anticipo che cosa sarei venuta a vedere e a sentire. Ed è da quando avevo cinque anni che vengo alla Scala. Quindi sono preparata al balletto, all’opera per bambini ma quella di stasera è piuttosto scandalosa. Però mi interessa sempre”. A dirlo è la senatrice a vita Liliana Segre, durante il primo intervallo dell’opera ’Una Lady Macbeth nel distretto di Mcensk’ di Dmitrij Shostakovich che apre la stagione lirica.

"Ho sempre interesse per quello che vedo alla Scala, che sento. Mi interessa - rimarca la senatrice, habitué del Piermarini -. Poi, posso giudicare secondo il mio gusto, però alla base mi interessa l’opera”. Quanto agli applausi ricevuti quando ha fatto il suo ingresso sul palco reale, Segre commenta: “Sono io che voglio bene alla Scala”.

