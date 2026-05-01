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Primo Maggio a Roma, Concertone a piazza San Giovanni: chi canta e quando, la scaletta

Da Paolo Belli, passando per i Pinguini Tattici Nucleari, ecco chi canta e quando

Il Concertone del Primo Maggio a Roma - Adnkronos
Il Concertone del Primo Maggio a Roma - Adnkronos
01 maggio 2026 | 15.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il cuore pulsante della musica italiana batte oggi in Piazza San Giovanni a Roma, per l'immancabile Concerto del Primo Maggio. La maratona musicale, condotta dal trio inedito composto da Arisa, Pierpaolo Spollon e BigMama, si svolge all'insegna dello slogan "lavoro dignitoso". Sul palco saliranno oltre 40 artisti. Si inzia con la conduttrice di quest'anno Arisa che omaggia Lucio Dalla con 'Futura'.

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La scaletta del Concertone: chi canta e quando

Si parte poi con l'energia di Paolo Belli. A seguire Rob, Santamarea, Francamente, Casadilego, Primogenito, Birthh, Nico Arezzo, Sissi, Roshelle, Dutch Nazari, Silvia Salemi, Okgiorgio, Senza Cri, Lea Gavino, Emma Nolde, Ministri, Angelica Bove, Eddie Brock, Bambole Di Pezza, Chiello, Maria Antonietta e Colombre, Dolcenera, Mobrici, Delia (che canterà 'Bella ciao'), Niccolò Fabi, La Nina, Ermal Meta, Sayf, Fulminacci, Riccardo Cocciante, Serena Brancale con Levante e Delia, Levante, Litfiba, Ditonellapiaga, Emma, Pinguini Tattici Nucleari, Madame, Geolier, Dardust con Davide Rossi, Irama, Francesca Michielin, Frah Quintale, Rocco Hunt, Arisa, BigMama e Orchestra Popolare La Notte della Taranta.

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concertone primo maggio concerto primo maggio roma primo maggio concerto scaletta concertone primo maggio scaletta
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