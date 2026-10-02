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Per Raf nuovo intervento alla faringe, saltano i concerti del tour 'Infinito - Palasport'

Nuovo calendario per il tour, posticipato all'autunno 2027

Raf in tour - Ipa
Raf in tour - Ipa
02 ottobre 2026 | 10.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Stop a 'Infinito - Palasport' di Raf. Il tour, inizialmente previsto per l'ottobre 2026, è ora posticipato all’autunno 2027. L'artista, infatti, dovrà sottoporsi a un intervento alla faringe e dovrà prendersi un periodo di riposo e di recupero.

“Come sapete - ha spiegato Raf - i concerti si programmano con molti mesi di anticipo e a volte, nel frattempo, capitano imprevisti. A fine agosto purtroppo è tornato a trovarmi un problema alla faringe che pensavo di aver risolto con l’intervento dello scorso anno. Sono riuscito comunque a portare a termine il tour estivo grazie ai farmaci, che mi hanno permesso di gestire la situazione, ma il cui utilizzo a lungo termine è sconsigliato. Ora dovrò sottopormi a un nuovo intervento risolutivo - dice il cantante - e soprattutto concedere alla mia voce il tempo necessario per riprendersi. È un passaggio necessario, che devo affrontare rispettando i tempi indicati per poter tornare a fare quello che amo nelle condizioni migliori. Mi dispiace farvi aspettare, soprattutto perché so quanto stavamo aspettando questi concerti. Grazie per l’affetto che mi fate sentire, sempre”.

Questo il nuovo calendario: 2 ottobre 2027 – Milano, Unipol Forum (recupero del 12 ottobre 2026); 9 ottobre 2027 – Roma, Palazzo dello Sport (recupero del 17 ottobre 2026); 14 ottobre 2027 – Napoli, Palapartenope (recupero del 9 ottobre 2026).

I biglietti già acquistati rimangono validi per le nuove date del 2027. Chi desiderasse richiedere eventualmente il rimborso per il concerto inizialmente previsto nel 2026, potrà farlo tramite il circuito TicketOne entro e non oltre le ore 23:59 del 30 ottobre 2026 (seguendo la procedura indicata alla seguente pagina: www.rimborsi.ticketone.it). Info su friendsandpartners.it.

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