La Rai prende posizione dopo le polemiche che hanno seguito l'intervista di Pierluigi Diaco ad Alberto Ravagnani. "In relazione a quanto avvenuto nel corso dell'intervista ad Alberto Ravagnani durante la trasmissione 'Bellamà' del 3 novembre scorso, la Direzione Intrattenimento Day Time esprime il proprio rammarico per l'accaduto, porge le scuse all’interessato e al pubblico per i toni di alcuni passaggi dell'intervista, risultati non adeguati ed eccessivi rispetto ai principi di garbo, equilibro e rispetto dell’interlocutore che devono contraddistinguere il linguaggio di servizio pubblico”. È quanto si legge in una nota della Direzione Intrattenimento Day Time Rai, a firma del direttore Angelo Mellone.

"Resta ferma, naturalmente, la piena legittimità del porre domande anche incisive e scomode, nell'ambito del libero e doveroso esercizio del confronto giornalistico - prosegue Mellone nella nota -. Al Daytime abbiamo grande cura e attenzione verso il pluralismo culturale - e dunque la libera espressione delle opinioni di chiunque - e il rispetto della persona umana: questo rispetto vale tanto per la possibilità di un conduttore di svolgere il proprio lavoro secondo coscienza, quanto per un intervistato di rispondere a ciò che gli viene chiesto senza sentirsi oltremodo incalzato e a disagio".

L'intervista a Bellamà

Ospite di 'Bellamà', Ravagnani era in studio insieme alla sua insegnante di ballo dello show di Milly Carlucci. La parte della trasmissione che lo ha riguardato si è aperta con una copertina dedicata ai preti star del web. E proprio da lì è partito Diaco agganciandosi al recente libro autobiografico di Ravagnani in cui ha spiegato i motivi che lo hanno portato a lasciare l'abito talare. Il dialogo è poi proseguito e il conduttore ha scelto di porre domande molto dirette sulla sfera sentimentale dell'ospite, chiedendogli apertamente del suo orientamento sessuale e se avesse iniziato a vivere la propria sessualità dopo la fine del sacerdozio.

Dopo aver risposto di essere attratto dalle donne, Ravagnani ha fatto presente al “padrone di casa” il proprio imbarazzo: "Mi stai mettendo in difficoltà, portandomi su un terreno dove chiunque qui sarebbe in difficoltà", ha dichiarato. Dal canto suo, Pierluigi Diaco ha rivendicato la legittimità della sua linea di conduzione, sostenendo che la scelta di esporsi pubblicamente — sia attraverso la pubblicazione di un'autobiografia sia partecipando a un programma televisivo di punta che fa leva sulle emozioni dei concorrenti — richieda un "patto di sincerità" con il pubblico. "Non pensi che dopo le cose profonde di cui hai tenuto a renderci partecipi, tu meriti domande dirette al limite della maleducazione?", ha incalzato il presentatore. In poche ore l'intervista ha rapidamente acceso i social network, portando il nome di Diaco tra le tendenze di X.

La difesa di Milly Carlucci

Milly Carlucci aveva preso una posizione netta dopo l'intervista di Diaco a Ravagnani, esprimendo il suo pensiero con un post pubblicato sui propri profili social: "Ballando Con Le Stelle da sempre ha proposto al suo pubblico temi su cui riflettere, con l'intento di capire e includere aspetti di una società complessa e in continuo divenire", aveva scritto la conduttrice.

"Ringraziamo Alberto Ravagnani per aver accettato l'invito a Ballando Con Le Stelle e per condividere con noi la sua esperienza di vita. Siamo felici di continuare insieme un percorso umano e artistico nel profondo rispetto della persona. In merito ai noti fatti riteniamo inaccettabile quanto accaduto e rinnoviamo pubblicamente ad Alberto tutto il nostro affetto e la solidarietà, già ripetutamente espressa, da tutto il nostro gruppo di lavoro, in privato".

La replica di Diaco

"Quello che ho fatto si chiama giornalismo, mestiere sempre più raro in Italia", ha replicato Diaco in una dichiarazione esclusiva all'Adnkronos, dice il conduttore di 'BellaMa': "La narrazione pubblica di Alberto Ravagnani, costruita da lui stesso sui suoi canali social, nelle interviste tv, nei suoi spettacoli teatrali e nelle clip che precedono il suo ingresso nella pista di Ballando con le Stelle, avrebbe suggerito a qualsiasi bravo o medio giornalista di chiedere a lui spiegazioni sulla sua nuova avventura in un mondo, quello dell’eros, che prima da sacerdote non poteva sperimentare con altri corpi, come lui stesso ha dichiarato in tante occasioni". "Non ho più altro da aggiungere", ha concluso Diaco, "mi fermo qui. Con orgoglio e felicità. W le stelle che ballano".