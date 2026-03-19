Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
Nessuna variazione
RAI 2
06:00 Telefilm Un ciclone in convento: “Il proiettile umano”
07:10 La Pennicanza
08:00 “I vinili di...”
(Il programma La Porta Magica previsto alle 07:35, non andrà in onda)
19:00 Telefilm 9-1-1 Lone Star: “Impatto” (anziché “Rimpatriata”)
00:10 Paradise (anziché Radio2 Social Club)
01:35 Radio2 Social Club
02:40 (anziché 01:20) Appuntamento al cinema
02:45 Telefilm La Fortuna (anziché Telefilm Strike Back)
03:40 Telefilm Strike Back
05:10 Impazienti
05:15 Zio Gianni - Internet e la Tv
05:25 Piloti
RAI 3
21:20 Film Il tempo che ci vuole (anziché La pelle del Mondo)
23:20 (anziché 23:35) Quelli che il Cinema