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Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
19 marzo 2026 | 19.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

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RAI 1

Nessuna variazione

RAI 2

06:00 Telefilm Un ciclone in convento: “Il proiettile umano”

07:10 La Pennicanza

08:00 “I vinili di...”

(Il programma La Porta Magica previsto alle 07:35, non andrà in onda)

19:00 Telefilm 9-1-1 Lone Star: “Impatto” (anziché “Rimpatriata”)

00:10 Paradise (anziché Radio2 Social Club)

01:35 Radio2 Social Club

02:40 (anziché 01:20) Appuntamento al cinema

02:45 Telefilm La Fortuna (anziché Telefilm Strike Back)

03:40 Telefilm Strike Back

05:10 Impazienti

05:15 Zio Gianni - Internet e la Tv

05:25 Piloti

RAI 3

21:20 Film Il tempo che ci vuole (anziché La pelle del Mondo)

23:20 (anziché 23:35) Quelli che il Cinema

Riproduzione riservata
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Tag
Rai programmare domani variazioni variazioni programmi
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