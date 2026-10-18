Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
00:50 La Nottatanza (anziché L’Eredità)
01.25 (anziché 00:50) Che tempo fa
01:30 Sottovoce e dintorni Cinematografo Speciale Roma
02:30 Serie tv Provaci ancora prof! 7: “Ragioni superiori” (anziché “Attenti al mago”)
04:10 RaiNews24
RAI 2
17:00 Telefilm Squadra Speciale Cobra 11: “Brividi a fior di pelle” (anziché “Il bosco”)
01:20 (anziché 02:35) Attesa e cambiamenti (anziché Radio2 Social Club)
- Meteo 2
02:55 (anziché 04:05) The Bad Guy
03:50 Zio Gianni
04:00 Piloti
04:15 Serie tv Medici in corsia
05:00 Telefilm La grande vallata (anziché Impazienti)
05:50 Radio2 Social Club
RAI 3
Nessuna variazione