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Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
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18 ottobre 2026 | 10.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

00:50 La Nottatanza (anziché L’Eredità)

01.25 (anziché 00:50) Che tempo fa

01:30 Sottovoce e dintorni Cinematografo Speciale Roma

02:30 Serie tv Provaci ancora prof! 7: “Ragioni superiori” (anziché “Attenti al mago”)

04:10 RaiNews24

RAI 2

17:00 Telefilm Squadra Speciale Cobra 11: “Brividi a fior di pelle” (anziché “Il bosco”)

01:20 (anziché 02:35) Attesa e cambiamenti (anziché Radio2 Social Club)

- Meteo 2

02:55 (anziché 04:05) The Bad Guy

03:50 Zio Gianni

04:00 Piloti

04:15 Serie tv Medici in corsia

05:00 Telefilm La grande vallata (anziché Impazienti)

05:50 Radio2 Social Club

RAI 3

Nessuna variazione

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