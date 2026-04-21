Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
Nessuna variazione
RAI 2
19:00 Telefilm F.B.I.: “Il potere” e “Sorveglianti e sorvegliati” (anziché gli episodi previsti)
21:20 Anche stasera tutto è possibile
00:00 Vite sulla linea di confine. Oriana Fallaci
01:05 Radio2 Social Club
- Meteo 2
02:15 Film Benvenuto Presidente!
03:50 Telefilm Heartland
05:15 Zio Gianni
05:25 Impazienti
05:35 Piloti
(Il TVMOVIE “Il lato oscuro della mia gemella” previsto alle ore 03:00 non andrà in onda)
RAI 3
15:00 Camera dei Deputati. "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata
A cura di Rai Parlamento
16:00 (anziché 15:05) PIAZZA AFFARI
16:10 TG3 LIS
16:15 Rai Parlamento Telegiornale
16:20 Aspettando Geo
(Il telefilm Il Commissario Rex, previsto alle 15:25, non sarà trasmesso)