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Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
21 aprile 2026 | 19.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

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RAI 1

Nessuna variazione

RAI 2

19:00 Telefilm F.B.I.: “Il potere” e “Sorveglianti e sorvegliati” (anziché gli episodi previsti)

21:20 Anche stasera tutto è possibile

00:00 Vite sulla linea di confine. Oriana Fallaci

01:05 Radio2 Social Club

- Meteo 2

02:15 Film Benvenuto Presidente!

03:50 Telefilm Heartland

05:15 Zio Gianni

05:25 Impazienti

05:35 Piloti

(Il TVMOVIE “Il lato oscuro della mia gemella” previsto alle ore 03:00 non andrà in onda)

RAI 3

15:00 Camera dei Deputati. "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata

A cura di Rai Parlamento

16:00 (anziché 15:05) PIAZZA AFFARI

16:10 TG3 LIS

16:15 Rai Parlamento Telegiornale

16:20 Aspettando Geo

(Il telefilm Il Commissario Rex, previsto alle 15:25, non sarà trasmesso)

Riproduzione riservata
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domani rai variazioni programmi
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