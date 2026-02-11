circle x black
Rai: variazioni programmi tv di domani

11 febbraio 2026 | 19.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

Nessuna variazione

RAI 2

08:45 Milano Cortina 2026. XXV Giochi Olimpici Invernali.

Mattina Olimpica

A cura di Alberto Romagnoli. Conduce Tommaso Mecarozzi. Ospite in studio Pietro Piller Cottrer. A cura di RaiSPort

nel corso del programma Meteo Olimpico

22:35 Milano Cortina 2026. XXV Giochi Olimpici Invernali.

Notti Olimpiche

Conduce Sabrina Gandolfi. Ospiti in studio Stefania Belmondo, Paolo De Chiesa, Xavier Jacobelli, Giuliano Razzoli. A cura di Rai Sport.

nel corso del programma Meteo Olimpico

00:55 TG SPORT

01:00 (anziché 00:30) Milano Cortina 2026. XXV Giochi Olimpici Invernali

Olimpiade Replay

nel corso del programma alle 01:05 Meteo 2

RAI 3

15:00 In diretta dal Senato della Repubblica. “Question Time" Interrogazioni a risposta immediata.

A cura di Rai Parlamento

16:10 PIAZZA AFFARI

16:20 TG3 LIS

16:25 Rai Parlamento Telegiornale

16:30 Aspettando Geo (il Telefilm Il Commissario Rex previsto alle 15:25, non andrà in onda)

