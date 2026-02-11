Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
Nessuna variazione
RAI 2
08:45 Milano Cortina 2026. XXV Giochi Olimpici Invernali.
Mattina Olimpica
A cura di Alberto Romagnoli. Conduce Tommaso Mecarozzi. Ospite in studio Pietro Piller Cottrer. A cura di RaiSPort
nel corso del programma Meteo Olimpico
22:35 Milano Cortina 2026. XXV Giochi Olimpici Invernali.
Notti Olimpiche
Conduce Sabrina Gandolfi. Ospiti in studio Stefania Belmondo, Paolo De Chiesa, Xavier Jacobelli, Giuliano Razzoli. A cura di Rai Sport.
nel corso del programma Meteo Olimpico
00:55 TG SPORT
01:00 (anziché 00:30) Milano Cortina 2026. XXV Giochi Olimpici Invernali
Olimpiade Replay
nel corso del programma alle 01:05 Meteo 2
RAI 3
15:00 In diretta dal Senato della Repubblica. “Question Time" Interrogazioni a risposta immediata.
A cura di Rai Parlamento
16:10 PIAZZA AFFARI
16:20 TG3 LIS
16:25 Rai Parlamento Telegiornale
16:30 Aspettando Geo (il Telefilm Il Commissario Rex previsto alle 15:25, non andrà in onda)