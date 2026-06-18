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Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
18 giugno 2026 | 19.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

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RAI 1

14:05 La volta buona Special (anziché La volta buona)

02:15 Serie TV Il Restauratore; “Il dono” e “Segreti e bugie” (anziché gli episodi previsti)

04:10 (anziché 03:55) RaiNews24

RAI 2

06:00 (anziché 06:10) Soap Ritorno a Las Sabinas: “La decisione”

08:45 Telefilm The Beach

Meteo 2

(Il programma Gli imperdibili, previsto alle 09:55, non sarà trasmesso)

(Il programma Zio Gianni, previsto alle 05:40, non sarà trasmesso)

RAI 3

15:25 La biblioteca dei sentimenti

16:20 Di là dal fiume e tra gli alberi

(Il programma Gli imperdibili, previsto alle 16:15, non sarà trasmesso)

20:25 Tribù: Bikers (anziché Tribù)

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domani rai variazioni programmi
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