Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
14:05 La volta buona Special (anziché La volta buona)
02:15 Serie TV Il Restauratore; “Il dono” e “Segreti e bugie” (anziché gli episodi previsti)
04:10 (anziché 03:55) RaiNews24
RAI 2
06:00 (anziché 06:10) Soap Ritorno a Las Sabinas: “La decisione”
08:45 Telefilm The Beach
Meteo 2
(Il programma Gli imperdibili, previsto alle 09:55, non sarà trasmesso)
(Il programma Zio Gianni, previsto alle 05:40, non sarà trasmesso)
RAI 3
15:25 La biblioteca dei sentimenti
16:20 Di là dal fiume e tra gli alberi
(Il programma Gli imperdibili, previsto alle 16:15, non sarà trasmesso)
20:25 Tribù: Bikers (anziché Tribù)