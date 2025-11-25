circle x black
Rai: variazioni programmi tv di domani

25 novembre 2025 | 19.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

15:00 Il Paradiso delle Signore 10 - Daily Stagione 8. Ep. 57 1a Visione

RAI 2

19:00 Telefilm N.C.I.S. Los Angeles: “Vergogna” e “In trappola” (anziché gli episodi previsti)

23:30 Film Smetto quando voglio (anziché il film Smetto quando voglio – Masterclass)

01:20 (anziché 01:30) Radio2 Social Club

Meteo 2

02:30 La vita che verrà

04:00 Telefilm Le leggi del cuore

05:30 Zio Gianni Operazione ADSL

05:35:00 Piloti

RAI 3

15:00 Camera dei Deputati. "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata A cura di Rai Parlamento

16:00 (anziché 15:05) PIAZZA AFFARI

16:10 TG3 LIS

16:15 Rai Parlamento Telegiornale

16:20 Aspettando Geo

(Il telefilm Il Commissario Rex, previsto alle 15:25, non sarà trasmesso)

