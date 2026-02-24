Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
Nessuna variazione
RAI 2
Nessuna variazione
RAI 3
15:00 Camera dei Deputati. "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata. A cura di Rai Parlamento
16:00 (anziché 15:15) TG3 LIS
16:05 Tribune Elettorali - Confronti
In vista del Referendum del 22-23 marzo 2026 sulla legge costituzionale recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare». A cura di Rai Parlamento
16:35 (anziché 15:05) PIAZZA AFFARI
16:45 Rai Parlamento Telegiornale
16.50 Aspettando Geo
(Il telefilm Il Commissario Rex, previsto alle 15:25, non sarà trasmesso)