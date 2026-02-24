circle x black
Cerca nel sito
 

Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
24 febbraio 2026 | 19.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

Nessuna variazione

RAI 2

Nessuna variazione

RAI 3

15:00 Camera dei Deputati. "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata. A cura di Rai Parlamento

16:00 (anziché 15:15) TG3 LIS

16:05 Tribune Elettorali - Confronti

In vista del Referendum del 22-23 marzo 2026 sulla legge costituzionale recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare». A cura di Rai Parlamento

16:35 (anziché 15:05) PIAZZA AFFARI

16:45 Rai Parlamento Telegiornale

16.50 Aspettando Geo

(Il telefilm Il Commissario Rex, previsto alle 15:25, non sarà trasmesso)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Rai programmare domani variazioni variazioni programmi
Vedi anche
Sanremo, flash mob dei giornalisti. Costante (Fnsi): "Da 10 anni senza rinnovo del contratto" - Video
Sanremo, Angelica Bove intona 'Hallelujah' in sala stampa - Video
Architetto Casamonti: "Il rischio è che senza interventi lo stadio Flaminio crolli come il Ponte Morandi"
Sanremo 2026, Paradiso: "La canzone è una lettera, Eurovision? Non mi interessa"
Ciccioriccio: "Stiamo ultimando l'aggiornamento dei dati per asseverare il piano economico-finanziario dello stadio della Lazio"
Can Yaman: "Fermo in Turchia? Nessun caso, solo controllo di routine" - Video
Scibetta: "Ci sarà una società nuova che gestirà il progetto dello stadio della Lazio"
Sanremo oggi al via: si aprirà con omaggio a Baudo, attesa per i 30 big - Videonews della nostra inviata
News to go
Contrassegno auto disabili, arriva una novità
Vannacci: "Futuro Nazionale federerà realtà di destra" - Video
Lavoro, Cgia: un neoassunto su 4 è straniero
News to go
Firenze, dall'1 aprile stop ai monopattini in sharing


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza