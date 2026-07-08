Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
14:05 Fiction Capri. 6a puntata
16:00 TG1
(I programmi Le stagioni dell’amore e La porta magica, previsti rispettivamente alle 14:05 e alle 15:00, non saranno trasmessi)
21:30 Coppa del Mondo di Calcio FIFA 2026 - Quarti di Finale Marocco – Francia
03:10 Telefilm Il Commissario Rex 7: “La promessa” (anziché “Non baciate i poliziotti”)
RAI 2
11:10 Serie TV Crociere di nozze: “Croazia” (anziché “Australia”)
14:40 (anziché 14:30) Tour de France 6^ tappa
Pau - Gavarnie-Gèdre
14:45 Tour in diretta
19:45 Telefilm Blue Bloods: “Situazione critica” (anziché “Innocenza”)
RAI 3
23:25 Cronache dalla Storia Sparta. Traiano - L'impero universale (anziché Cronache dalla Storia Sparta. La storia e il mito)