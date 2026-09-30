Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
Nessuna variazione
RAI 2
Nessuna variazione
RAI 3
15:00 Senato della Repubblica "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata
A cura di rai Parlamento
16:00 (anziché 15:05) PIAZZA AFFARI
16:10 TG3 LIS
16:15 Speciale TGR - "78° Prix Italia - 2026"
16:35 Rai Parlamento Telegiornale
16:40 Aspettando Geo
(Il telefilm Last Cop – L’ultimo sbirro, previsto alle 15:45, non sarà trasmesso)
21:15 Film Papà scatenato (anziché Le cose che non sai)
22:50 Speciale – Il cacciatore di sogni
23:40 Cortometraggio La casa di papà
00:00 TG3 Linea Notte
(Il programma Cronache dal mito-Dionisio, previsto alle 23:30, non sarà trasmesso)