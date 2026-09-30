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Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
30 settembre 2026 | 19.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

Nessuna variazione

RAI 2

Nessuna variazione

RAI 3

15:00 Senato della Repubblica "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata

A cura di rai Parlamento

16:00 (anziché 15:05) PIAZZA AFFARI

16:10 TG3 LIS

16:15 Speciale TGR - "78° Prix Italia - 2026"

16:35 Rai Parlamento Telegiornale

16:40 Aspettando Geo

(Il telefilm Last Cop – L’ultimo sbirro, previsto alle 15:45, non sarà trasmesso)

21:15 Film Papà scatenato (anziché Le cose che non sai)

22:50 Speciale – Il cacciatore di sogni

23:40 Cortometraggio La casa di papà

00:00 TG3 Linea Notte

(Il programma Cronache dal mito-Dionisio, previsto alle 23:30, non sarà trasmesso)

Riproduzione riservata
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domani rai variazioni programmi
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