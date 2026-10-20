Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
00:15 Porta a Porta
02:00 La Nottatanza (anziché L’Eredità)
02:50 Che tempo fa
02:55 Serie tv Provaci ancora prof! 7: “Una scelta difficile” (anziché Doc Martin – Haemophobi)
04:30 RaiNews24
RAI 2
06:00 Radio2 Social Club
07:00 Telefilm Baywach: “La grande corsa”
(I telefilm Medici in corsia (ore 06:00) e La grande vallata (ore 06:10) non andranno in onda)
17:00 Telefilm Squadra Speciale Cobra 11: “L'allieva” (anziché “Vite rubate”)
02:40 (anziché 03:45) Telefilm The Bad Guy
03:30 Zio Gianni
03:40 Impazienti
03:50 Piloti
RAI 3
09:50 Agorà Extra
10:55 SPECIALE TG3: Cerimonia di consegna delle insegne di Cavaliere dell'Ordine
"Al Merito del Lavoro"
12:15 (anziché 12:00) TG3
12:30 TG3 Fuori TG
12:45 (anziché 11:55) Meteo 3
12:50 Quante storie
(Il programma Elisir, previsto alle 10:45, non sarà trasmesso)
15:00 Camera dei Deputati. "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata
A cura di Rai Parlamento
16:00 (anziché 15:05) PIAZZA AFFARI
16:10 TG3 LIS
16:15 Rai Parlamento Telegiornale
16:20 Aspettando Geo
(Il telefilm Last Cop – L’ultimo sbirro, previsto alle 15:25, non sarà trasmesso)