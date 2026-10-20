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Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
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20 ottobre 2026 | 19.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

00:15 Porta a Porta

02:00 La Nottatanza (anziché L’Eredità)

02:50 Che tempo fa

02:55 Serie tv Provaci ancora prof! 7: “Una scelta difficile” (anziché Doc Martin – Haemophobi)

04:30 RaiNews24

RAI 2

06:00 Radio2 Social Club

07:00 Telefilm Baywach: “La grande corsa”

(I telefilm Medici in corsia (ore 06:00) e La grande vallata (ore 06:10) non andranno in onda)

17:00 Telefilm Squadra Speciale Cobra 11: “L'allieva” (anziché “Vite rubate”)

02:40 (anziché 03:45) Telefilm The Bad Guy

03:30 Zio Gianni

03:40 Impazienti

03:50 Piloti

RAI 3

09:50 Agorà Extra

10:55 SPECIALE TG3: Cerimonia di consegna delle insegne di Cavaliere dell'Ordine

"Al Merito del Lavoro"

12:15 (anziché 12:00) TG3

12:30 TG3 Fuori TG

12:45 (anziché 11:55) Meteo 3

12:50 Quante storie

(Il programma Elisir, previsto alle 10:45, non sarà trasmesso)

15:00 Camera dei Deputati. "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata

A cura di Rai Parlamento

16:00 (anziché 15:05) PIAZZA AFFARI

16:10 TG3 LIS

16:15 Rai Parlamento Telegiornale

16:20 Aspettando Geo

(Il telefilm Last Cop – L’ultimo sbirro, previsto alle 15:25, non sarà trasmesso)

Riproduzione riservata
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Tag
domani rai variazioni programmi
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