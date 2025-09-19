Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
08:35 - 10:30 Aspettando UnoMattina in famiglia
09:45 Mediterranea - Civitavecchia
10:30 Buongiorno Benessere
00:40 Aspettando Ballando con le stelle (anziché Che tempo fa)
01:00 Che tempo fa
01:05 Sottovoce e dintorni
02:35 Ciao Maschio
04:20 Techetechetè notte
(Il telefilm Il Commissario Rex, previsto alle 03:55, non sarà trasmesso)
RAI 2
11:15 Le indagini di Sister Boniface - Il libro delle ombre (anziché il film Un'estate a Mykonos)
12:00 Felicità - La stagione dell'innovazione
13:00 TG2 - GIORNO
19:40 Telefilm N.C.I.S.: “Il piano” (anziché “Mille storie”)
RAI 3
10:20 (anziché 10:10) Gli imperdibili
10:25 Punto Europa
(Il programma Geo Documentario. Previsto alle 10:50, non sarà trasmesso)
23:45 (anziché 23:55) Le sentinelle della biodiversità