Rai: variazioni programmi tv di domani

19 settembre 2025 | 18.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

08:35 - 10:30 Aspettando UnoMattina in famiglia

09:45 Mediterranea - Civitavecchia

10:30 Buongiorno Benessere

00:40 Aspettando Ballando con le stelle (anziché Che tempo fa)

01:00 Che tempo fa

01:05 Sottovoce e dintorni

02:35 Ciao Maschio

04:20 Techetechetè notte

(Il telefilm Il Commissario Rex, previsto alle 03:55, non sarà trasmesso)

RAI 2

11:15 Le indagini di Sister Boniface - Il libro delle ombre (anziché il film Un'estate a Mykonos)

12:00 Felicità - La stagione dell'innovazione

13:00 TG2 - GIORNO

19:40 Telefilm N.C.I.S.: “Il piano” (anziché “Mille storie”)

RAI 3

10:20 (anziché 10:10) Gli imperdibili

10:25 Punto Europa

(Il programma Geo Documentario. Previsto alle 10:50, non sarà trasmesso)

23:45 (anziché 23:55) Le sentinelle della biodiversità

