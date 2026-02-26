circle x black
Rai: variazioni programmi tv di domani

26 febbraio 2026 | 19.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

02:45 Techetechetè Sanremo dalla A alla Z (anziché L’Eredità)

03:35 (anziché 04:00) Dopo Festival 2026

04:35 RaiNews24

RAI 2

06:00 Telefilm Un ciclone in convento

07:25 DopoFestival 2026

(Il programma La Porta Magica, previsto alle 07:35, non sarà trasmesso)

08:30 TG2

RAI 3

15:05 Tribune elettorali – Confronti. IN vista del Referendum del 22-23 marzo sulla legge costituzionale recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare. A cura di Rai Parlamento

15:35 (anziché 15:05) PIAZZA AFFARI

15:45 TG3 LIS

15:50 Rai Parlamento Telegiornale

15:55 La biblioteca dei sentimenti Pocket (anziché La biblioteca del sentimenti)

16:30 Gli Imperdibili

16.35 Aspettando Geo

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
